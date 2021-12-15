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15.12.2021 10:52
Рубрика: Экономика

В Минтруде сообщили, кого бесплатно обучат новой профессии в 2022 году

Текст: Елена Манукиян
В 2022 году в переобучении, которое поможет оставаться востребованными на рынке труда, будут помогать молодежи, рассказали в Минтруде.
Фото: Агенство "Москва" Фото: Агенство "Москва"
Фото: Агенство "Москва"

Бесплатно повысить квалификацию или обучиться новой профессии смогут безработные из наиболее уязвимых на рынке труда категорий граждан в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу, молодые люди без профессионального или высшего образования, находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, молодые мамы в декрете и с детьми в возрасте до 7 лет.

Фото: iStock
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников

Кроме того, возможность получить новые знания за счет государства по-прежнему останется у граждан старше 50 лет. В Минтруде обратили внимание, что после переобучения гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело.

Все образовательные программы формируются с учетом ситуации на рынке труда, а потому могут отличаться в регионах, обратили внимание в министерстве. Это позволит готовить граждан под потребности работодателей.

Подать заявку на переобучение в следующем году, как и в этом, можно будет на портале "Работа в России".

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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