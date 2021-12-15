В Минтруде объяснили, какие выплаты положены при сокращении штатов

Как сообщает ведомство, в день увольнения таким сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка за первый месяц (для сезонных работников - в размере среднего заработка за 2 недели). Также им положена выплата на период трудоустройства, если он превышает один месяц.

"Средний заработок выплачивается за второй и третий месяц поиска работы после увольнения, если работник не был трудоустроен", - пояснили в Минтруде.

Однако есть при этом и несколько условий.

Во-первых, заявление бывшему работодателю необходимо подать не позднее 15 рабочих дней после окончания второго или третьего месяца. Об отсутствии работы будет свидетельствовать трудовая книжка без записи о приеме на работу.

Во-вторых, выплату за третий месяц можно получить, если на то есть решение службы занятости - в случае, если вы обратились в центр занятости населения в течение 2 недель после увольнения, но за 2 месяца так и не смогли устроиться на новую работу.

В-третьих, для работников, уволенных в связи с ликвидацией или при сокращении штатов в организациях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей по решению службы занятости при увольнении средний месячный заработок выплачивается за четвертый, пятый и шестой месяц после увольнения, если работник не трудоустроится.

В-четвертых, работодатель вправе выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего заработка вместо выплат за период трудоустройства (пятикратного - для организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей).

Также работник может получить дополнительную компенсацию - если по соглашению сторон трудовой договор был расторгнут до истечения двухмесячного срока предупреждения об увольнении в связи с ликвидацией или сокращением штата. Размер такой компенсации - средний заработок за дни, оставшиеся до окончания срока предупреждения об увольнении.

При ликвидации организации все выплаты для работников должны быть выплачены до завершения этого процесса, подчеркнули в Минтруде.