В Минтруде объяснили, какие выплаты положены при сокращении штатов

Как сообщает ведомство, в день увольнения таким сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка за первый месяц (для сезонных работников - в размере среднего заработка за 2 недели). Также им положена выплата на период трудоустройства, если он превышает один месяц.
"Средний заработок выплачивается за второй и третий месяц поиска работы после увольнения, если работник не был трудоустроен", - пояснили в Минтруде.
Однако есть при этом и несколько условий.
Во-первых, заявление бывшему работодателю необходимо подать не позднее 15 рабочих дней после окончания второго или третьего месяца. Об отсутствии работы будет свидетельствовать трудовая книжка без записи о приеме на работу.
Во-вторых, выплату за третий месяц можно получить, если на то есть решение службы занятости - в случае, если вы обратились в центр занятости населения в течение 2 недель после увольнения, но за 2 месяца так и не смогли устроиться на новую работу.
В-третьих, для работников, уволенных в связи с ликвидацией или при сокращении штатов в организациях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей по решению службы занятости при увольнении средний месячный заработок выплачивается за четвертый, пятый и шестой месяц после увольнения, если работник не трудоустроится.
В-четвертых, работодатель вправе выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего заработка вместо выплат за период трудоустройства (пятикратного - для организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей).
Также работник может получить дополнительную компенсацию - если по соглашению сторон трудовой договор был расторгнут до истечения двухмесячного срока предупреждения об увольнении в связи с ликвидацией или сокращением штата. Размер такой компенсации - средний заработок за дни, оставшиеся до окончания срока предупреждения об увольнении.
При ликвидации организации все выплаты для работников должны быть выплачены до завершения этого процесса, подчеркнули в Минтруде.