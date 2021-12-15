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15.12.2021 12:12
Рубрика: Экономика

В Минтруде объяснили, какие выплаты положены при сокращении штатов

Текст: Алексей Рыбин
При увольнении в связи с ликвидацией организации или сокращением штатов работнику положены определенные выплаты. Минтруд в своем Instagram объяснил, что именно причитается работнику и как эти средства получить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает ведомство, в день увольнения таким сотрудникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка за первый месяц (для сезонных работников - в размере среднего заработка за 2 недели). Также им положена выплата на период трудоустройства, если он превышает один месяц.

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"Средний заработок выплачивается за второй и третий месяц поиска работы после увольнения, если работник не был трудоустроен", - пояснили в Минтруде.

Однако есть при этом и несколько условий.

Во-первых, заявление бывшему работодателю необходимо подать не позднее 15 рабочих дней после окончания второго или третьего месяца. Об отсутствии работы будет свидетельствовать трудовая книжка без записи о приеме на работу.

Во-вторых, выплату за третий месяц можно получить, если на то есть решение службы занятости - в случае, если вы обратились в центр занятости населения в течение 2 недель после увольнения, но за 2 месяца так и не смогли устроиться на новую работу.

В-третьих, для работников, уволенных в связи с ликвидацией или при сокращении штатов в организациях Крайнего Севера и приравненных к нему местностей по решению службы занятости при увольнении средний месячный заработок выплачивается за четвертый, пятый и шестой месяц после увольнения, если работник не трудоустроится.

В-четвертых, работодатель вправе выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего заработка вместо выплат за период трудоустройства (пятикратного - для организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей).

Фото: iStock
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Также работник может получить дополнительную компенсацию - если по соглашению сторон трудовой договор был расторгнут до истечения двухмесячного срока предупреждения об увольнении в связи с ликвидацией или сокращением штата. Размер такой компенсации - средний заработок за дни, оставшиеся до окончания срока предупреждения об увольнении.

При ликвидации организации все выплаты для работников должны быть выплачены до завершения этого процесса, подчеркнули в Минтруде.

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