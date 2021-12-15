В Москве определят лучшую школьную столовую страны

Кто лучше всего варит супы для школьников? В какой школе самые уютные столовые? Где дети с радостью бегут на перемене на обед? В Москве начинаются финальные мероприятия Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая", который проводят министерство просвещения РФ и Всероссийское педагогическое собрание.

Оценивать конкурсантов будет профессиональная комиссия - эксперты научных учреждений и индустрии питания.

Региональный этап конкурса охватил более 24 тысяч школ со всей России. Участвовать могли любые школьные столовые, а также повара школьных столовых из городских и сельских школ, причем стаж работы и возраст значения не имели.

В программе финала - соревнования поваров "Кулинарный баттл", выставка "Здоровое питание в школе", мастер-классы и круглые столы по организации питания в школах.

Победителей назовут в четверг.

Кстати

Весь учебный год работают горячие линии по вопросам контроля за питанием, в частности федеральная при Минпросвещения: +7 (800) 200-91-85. Номера горячих линий в регионах есть на сайтах региональных министерств образования.