В Москве впервые наградят победителей Russian Creative Awards

18 декабря в "Зарядье" состоится торжественная церемония награждения победителей первой независимой Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Событие вошло в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН. "РГ" уже писала о том, что такая премия состоится, расскажем о ней подробнее.

Идея о запуске премии появилась на "Российской креативной неделе" (Russian Creative Week), крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском Парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по совместной инициативе первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко и лидеров креативного сообщества страны. Ее организаторы - дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Награда вручается в десяти кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.

Победителей Russian Creative Awards определит Большое жюри - 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие профессионалы медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры креативных индустрий.

Имена лауреатов Премии будут объявлены в формате шоу-постановки мирового уровня. По словам создателей, театральный режиссер и хореограф, режиссер торжественной церемонии Russian Creative Awards Максим Диденко совместно с дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильи Оши и поэтом Львом Рубинштейном воплотят на сцене "энциклопедию" русской креативности.

"Создание новой нейронной сети является основной концепцией нашей церемонии. Основные компоненты нашей церемонии: все номинанты становятся участниками процесса, активное участие принимает оркестр musicAeterna и его дирижер Теодор Курентзис, важную роль играют хореография и работа видеохудожника, а также драматургия - Лев Рубинштейн написал текст, который является гиперкомментарием ко всему, что будет происходить на сцене", - отметил Максим Диденко.

Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса исполнит балет "Жар-Птица" великого русского композитора Игоря Стравинского, созданного по заказу Сергея Дягилева. Под непрерывное звучание оркестра будут представлены номинанты шорт-листа премии. Содержательная часть отработана через видеопрофайлы, субтитрированные в художественной форме. Автором коротких произведений-титров стал живой классик Лев Рубинштейн. Каждая номинация, помимо видеоряда на экранах, будет представлена действием на сцене, где будут сплетены смыслы и образы номинаций, создаваемые хореографией современных и классических танцоров России, а также известными актерами-ведущими под руководством Ильи Оши.

Победителям вручат эксклюзивный трофей, символизирующий "семечку" метавселенной. По замыслу создателей концептуального решения приза - команды Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица - он содержит в себе живое воплощение креативности, а победители станут его первооткрывателями.

Прямая трансляция церемонии награждения победителей Russian Creative Awards будет доступна на сайте Премии и в официальном сообществе ВКонтакте.