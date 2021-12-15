В Осло найдено самое раннее в Северной Европе изображение соколиной охоты

Норвежские археологи обнаружили в центре Осло фигурку человека с короной на голове и с сидящим на руке соколом.

Ученые датируют артефакт 1200 годом и в Северной Европе известно лишь несколько столь ранних визуальных изображений соколиной охоты. Об этом сообщает Норвежский научно-исследовательский институт культурного наследия.

По словам искусствоведа Кьяртан Хеуглид, предположительно фигурку изготовили в одной из ремесленных мастерских Осло. На голове фигурки, длиной 7,5 сантиметров, вырезана корона, однако сложно определить, кого олицетворяет фигурка - короля или королеву.

По мнению ученого, находка относится примерно к 1200 году и, вероятно, изображала конунга Хакона IV Старого, правившего Норвегией с 1217 по 1263 год. Правитель был известным любителем соколиной охоты и даже дарил птиц европейским правителям.