В России папы создали движение, возвращающее образ отца в семью

Недавно активные папы, живущие в самых разных уголках нашей страны - от Калининграда до Сахалина, объединились в движение "Отцы России".

Андрей Коченов: Дети готовы слушать нас, взрослых, верить нам и повторять за нами. Особенно за папами. Фото: instagram.com / kochenov.andrey

Кому, как не им, знать, кто такой настоящий мужчина и идеальный папа? Умеют ли современные отцы воспитывать детей? Эти и другие вопросы "РГ" задала председателю правления Всероссийского общественного движения "Отцы России", многодетному отцу Андрею Коченову.

Андрей Юрьевич, у вас, в отцовском движении, наверное, собрались самые идеальные мужчины?

Андрей Коченов: Нет, самые обычные. Но точно могу сказать, что у нас собрались люди, которые осознают свои ошибки и понимают, что нужно сделать, чтобы дети не повторили этих ошибок.

Чем будет заниматься отцовское движение?

Андрей Коченов: Наставничеством и безопасностью наших семей и детей - продолжим делать то, что делали. Ходили и будем ходить в рейды безопасности, следить, чтобы наши дети не тонули и не калечились. Но латать дыры можно сколько угодно, а перемен не будет. Самое главное, за что нужно сейчас браться, - это воспитание. Чтобы грести в одну сторону, понимать друг друга, мы разработали "Кодекс мужчины и отца". С помощью экспертного совета, который возглавляет известный историк Сергей Перевезенцев, попробуем отыскать исторический образ отца, образ мужчины, которого действительно можно назвать мужчиной. Мне кажется, именно отцы сегодня должны возвращать наши добрые традиции - уважение. А начать надо с самого простого - давайте перестанем материться. Сегодня к школе страшно подойти, матерятся даже первоклассники. Можно сколько угодно делать замечания детям, но если взрослые сплошь и рядом ругаются матом, что спрашивать с детей? Отец должен быть примером во всем.

Вряд ли среднестатистический современный мужчина может похвастаться своей "примерностью". Как вы думаете, нужна семья современному мужчине, а главное - зачем она ему?

Андрей Коченов: Думаю, будет миллион вариантов, начиная с того, семья это удобно и комфортно - пришел с работы, тебя накормили, можно прилечь на диванчик, пивко попивать. Можно даже детей не воспитывать, сами воспитаются, но при случае прихвастнуть - "я ж отец". Женские и мужские роли сегодня сильно перепутаны.

Мужчина думает о великих делах, но не может найти носки

Но сама семья тоже изменилась, и это произошло не сегодня.

Андрей Коченов: Главный удар по семье был нанесен в 1917 году, когда были перечеркнуты многовековые традиции, фундаментом которых была вера. В хорошей христианской семье мужчина старался создать малую церковь и отвечать за своих домочадцев не только перед государством, но и перед Богом. Сейчас мужчина часто не понимает, в чем его обязанности.

Семье сегодня под силу воспитание детей?

Андрей Коченов: Именно семья является тем местом, откуда и должно начинаться воспитание. Как-то мы были с семьей на море и наблюдали такую картину - на пляже Он и Она уткнулись в смартфоны, вокруг них ходит как неприкаянный ребенок, то мать его отгонит, то отец. Я не вытерпел, говорю, ребят, у вас такой парень классный, вы же его теряете, ну поиграйте с ним, поплавайте, почитайте, ведь завтра он так же будет вести себя с вами. Папаша опустил голову, как провинившийся школьник.

Значит, современные папы и мамы не выдерживают экзамен на родительство?

Андрей Коченов: Увы, мы часто уже не играем в жизни наших детей первую скрипку. Их воспитывает информационная среда, а она сегодня очень токсична. Акценты смещаются, нормы обесцениваются, то, что раньше порицалось, становится нормой. Сегодня психологи говорят, что дети быстро стареют психологически. Они эмоционально выгорают, потому что уже столько всего увидели в свои восемь, девять, десять лет. Они смотрят на взрослых и не верят им. Плюс взрослые обладают потрясающим свойством - говорить одно, делать другое. И тут связь ребенка и родителя окончательно рвется. А ведь дети готовы слушать взрослых, рады им верить и повторять за нами. Я видел это по своим детям, я не сидел дома и не занимался назиданиями. И мой отец меня не поучал, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он для меня пример отцовского мужества. Простой работяга, в тридцать лет стал инвалидом первой группы. Но не сдался, работал на тяжелой технике, зарабатывал больше, чем здоровые, никогда нас ничем не попрекал, героизмом своим не хвастался, смог всех нас поставить на ноги.

Отец должен быть примером во всем. Фото: instagram.com / kochenov.andrey

Мужчины сегодня жалуются, что им достались трудные времена, сложно найти работу, семья не живет, а выживает...

Андрей Коченов: Действительно, были времена, когда семья была более-менее стабильна. Не поспоришь и с тем, что социальные и экономические проблемы имеют большое влияние на семью. Если у мужика нет работы, о какой стабильности в семье можно говорить? Слабый человек не ищет выход, он ищет куда бежать от стыда и слабости, порой спивается. Но настоящий мужчина продолжает биться, искать и находить работу. А тема, что работы нет, на мой взгляд, сегодня преувеличена. Посмотрите, кто работает у нас на стройках? Вы видели там русского мужика? Рабочие профессии перестали быть популярными, нам всем хочется больших и легких денег.

А что вы скажете о современных женщинах?

Андрей Коченов: Женщины тоже изменились. Они же сильнее по природе. Мужчина думает о каких-то великих делах, но при этом не может найти свои носки, а женщина - совсем другое дело. Она все успевает, все может. Феминизм только подливал масла в огонь. Женщину раскрепощали, превращали в мужчину, сегодня она перестает быть хранительницей очага, становится добытчицей.

Не мужчина ли ее вынуждает?

Андрей Коченов: В общем, да. Женщины не перехватывают инициативу, мужчины сами, вольно или не вольно, возложили на женщину свои обязанности. Если рядом ненадежный мужчина, - все, туши свет. Можно только посочувствовать. И первым делом - женщине, которая сегодня осталась крайней. Я сейчас рассуждаю как мужчина, который привык брать ответственность на себя. У нас есть такая категория мужчин, "плакальщики", они себя считают обиженными и угнетенными. Мужчины, которые собираются в сообщества, чтобы во всем обвинить женщин, государство, родителей или еще кого-то. Их истории типичны - развод, детей отдали матери. Да, зачастую женщины из мести лишают отцов права общения с детьми. Но вместо того, чтобы задуматься - "а почему так произошло", мужчина начинает во всем обвинять женщину, которую, между прочим, когда-то любил. Ты спроси себя: почему она ушла? Почему забрала ребенка? Почему не дает общаться? И потом, простите, кто выбрал эту женщину? Ты? Так к себе претензии и предъявляй. А если она тебя на себе женила, тем хуже для тебя. Выходит, ты изначально был подкаблучником, а теперь решил взять реванш.

Так, нашли виноватого...

Андрей Коченов: Настоящий мужчина не может обвинять в своих неудачах женщину, детей, не может обвинять стариков. Если мы хотим качественных изменений, нужно начинать с себя. Сколько бы ты не обвинял в своих бедах кого-то, кроме себя, перемен не произойдет.