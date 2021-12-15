В России резко подорожали огурцы, капуста и гречка

На прошлой неделе, с 7 по 13 декабря, больше всего из продуктов выросли цены на некоторые овощи, а также гречку, следует из данных Росстата.

Так, цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,3%. При этом огурцы подорожали сразу на 6,7%, капуста белокочанная - на 5,4%, яблоки - на 0,9%, морковь - на 0,4%. Но подешевели помидоры - на 1,1%, лук репчатый - на 0,4%, картофель - на 0,1%. К началу года абсолютным лидером роста цен остается капуста, цены на которую выросли более чем в два раза. Также картофель вырос в цене к началу года более чем в полтора раза, морковь - почти на треть. Тогда как огурцы, помидоры и яблоки в сравнении с началом года сейчас стоят все равно немного дешевле.

За неделю также серьезно подорожала гречка (1,3%). С начала года рост составил 24,4%.

Зато наконец снизились цены на мясо кур (0,4%). Практически на том же уровне остались цены на свинину, баранина подорожала всего на 0,1%, говядина - на 0,2%. При этом с начала года мясо птицы подорожало на 27,2%, свинина - на 14,7%, говядина - на 14,5%, баранина - на 13,6%.

Куриные яйца выросли в цене на 1,1%. Также подорожали макаронные изделия - на 0,9%, масло сливочное, молоко пастеризованное - на 0,8%, маргарин, мука пшеничная, вермишель, рис -на 0,7%, сметана, творог жирный, сыры сычужные - на 0,4%, хлеб - на 0,3%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,4%, а на масло подсолнечное - на 0,3%.

Незначительно подешевели только конфеты шоколадные - на 0,2%, чай черный - на 0,1%.

В целом недельная инфляция составила всего 0,06%, с начала года - 7,64%.