Новости

В Лозанне выведут автомобили из центра города 13:09
Проездные учащихся в Москве будут действовать с любой даты пополнения 13:07
Москвичей предупредили о морозах до -24 градусов 13:04
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски 12:58
В центре Москвы загорелась заброшенная школа 12:57
Алена Косторная рассказала, как сломала руку 12:56
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности 12:50
Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов 12:48
СК возбудил дело после падения ребенка из окна частного детсада 12:38
Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году 12:37
Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК 12:30
Оперштаб: В Москве выявлено 2 459 новых случаев COVID-19 12:24
В Удмуртии начнут штрафовать автомобилистов, мешающих уборке снега 12:22
Россияне рассказали, кто для них авторитет 12:15
Суд оставил под стражей экс-мэра Владивостока 12:15
Памфилова: Вероятность проведения многодневного голосования очень высока 12:14
Для покупки одного "квадрата" жилья в Москве нужно работать три месяца 12:10
Россияне рассказали о своих самых бесполезных покупках в 2021 году 12:06
В России создадут семейные многофункциональные центры 12:04
Матвиенко: Россия должна давать отпор русофобским выпадам 12:01
Объявлены шорт-листы номинаций "Зеленой премии" 12:00
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в Пекин на Олимпиаду 11:58
В Московском зоопарке слоны вышли играть в снежки 11:53
В Подмосковье вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте 11:48
Ростовские горноспасатели и шахтеры отработали действия на случай ЧП 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 12:04
Рубрика: Общество

В России создадут семейные многофункциональные центры

Текст: Елена Манукиян
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Со следующего года в России запустят пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, выступая на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержки семьи.

Фото: iStock
Кабмин выделил еще 13,8 млрд рублей на выплаты неполным семьям с детьми

Она пояснила, что в таких центрах семьи с детьми смогут получить необходимую помощь. При них будут работать семейные приемные, выездные мобильные бригады, участковые социальные службы. Помимо этого в центрах организуют различные родительские объединения, клубы, группы взаимопомощи.

Пилотный проект запустят с июня в пяти крупных российских городах - Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Новгороде, Туле. По его итогам будут созданы стандарты для семейного многофункционального центра", - пояснила Баталина. Единые рекомендации для всех регионов, по ее словам, появятся к декабрю. С 2023 года такие центры будут запущены на территории всей страны.

На реализацию пилотного проекта выделено 30 млн рублей.

Общество Семья и дети Правительство Минтруд

Главное сегодня

Владимир Путин наградил 90 сотрудников МЧС
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Кабмин утвердил правила предоставления субсидий по кредитам бизнесу
Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности
Роспотребнадзор: Риска распространения неизвестной болезни из Судана почти нет
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии