В России создадут семейные многофункциональные центры

Со следующего года в России запустят пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, выступая на заседании комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержки семьи.

Она пояснила, что в таких центрах семьи с детьми смогут получить необходимую помощь. При них будут работать семейные приемные, выездные мобильные бригады, участковые социальные службы. Помимо этого в центрах организуют различные родительские объединения, клубы, группы взаимопомощи.

Пилотный проект запустят с июня в пяти крупных российских городах - Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Новгороде, Туле. По его итогам будут созданы стандарты для семейного многофункционального центра", - пояснила Баталина. Единые рекомендации для всех регионов, по ее словам, появятся к декабрю. С 2023 года такие центры будут запущены на территории всей страны.

На реализацию пилотного проекта выделено 30 млн рублей.