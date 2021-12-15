В Совфеде оценили решение о высылке российских дипломатов из ФРГ

Решение выслать двух сотрудников посольства России из Германии будет мешать новому федеральному правительству налаживать отношения с Москвой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин объявляет персонами нон грата двух сотрудников российского посольства из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Мы ничего хорошего от этого министра не ждали", - сказал Джабаров РИА Новости. Он добавил, что Бербок "не скрывала своей антироссийской позиции, и сейчас она отрабатывает свои предвыборные обещания".

По мнению сенатора, действия министра могут "оказать медвежью услугу" всему новому правительству под руководством Олафа Шольца, поскольку Германии невыгодно портить отношения с Россией как с крупнейшим поставщиком энергоресурсов. Джабаров не сомневается, что Москва симметрично ответит на высылку дипломатов.