В Совфеде рассказали о подрывных инструментах Запада против России

Страны Запада, которые считают Россию противником, используют все более тонкие подрывные инструменты. Об этом заявил председатель временной комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Стоило только потребовать уважать наши законные интересы, как из-за океана прозвучала команда сдерживать Россию. Панически боясь самоубийственной войны с нашей ракетно-ядерной державой, там измышляют все новые противоправные санкции", - сказал Климов представляя ежегодный доклад комиссии на заседании Совфеда 15 декабря.

По словам сенатора, у тех, кто сам назвал Россию противником, имеются и более тонкие подрывные инструменты.

"Продолжается их работа через различные НКО и сотни лиц, напрямую зависимых от зарубежья, - отметил Андрей Климов. - Против нас используются все возрастающие возможности чужих цифровых технологий. Вмешательство в дела России маскируются мантрами о демократизации, верховенстве закона, правах человека. Причем персоны, чьи права, по мнению Запада, нам якобы надлежит защищать, уже давно обрели скандальную известность".

Как пример он привел "Форум свободной России", который прошел в Вильнюсе. "Там прямо говорили, что против нас, что "мирные способы не работают", - добавил политик.

В самом докладе, представленном в среду, 15 декабря, говорится, что самые масштабные и агрессивные попытки вмешательства исходят из Вашингтона - "при поддержке проамериканских сил, в первую очередь, среди стран НАТО и таких младших партнеров Запада, как современная Украина".

В 2021 году основные действия внешних сил были ожидаемо направлены на деструктивное воздействие на прошедшие выборы в Госдуму. "Принятие в конце 2020 - первой половине 2021 годов комплекса федеральных законов позволило не только обеспечить должное проведение избирательной кампании во все уровни власти, но и создало предпосылки для укрепления российского суверенитета в целом", - отмечается в документе.

Сенаторы уверены, что главный удар по российскому суверенитету со стороны "коллективного Запада" готовится 2024 году, в связи с предстоящими президентскими выборами в России.

Комиссия намерена продолжить работу, в том числе над уточнением уже принятых и вступивших в силу законов в сфере обеспечения должной защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, при этом не исключается принятие дополнительных мер в ответ на конкретные внешние угрозы в данной сфере.

Российский опыт может быть востребован в законодательной практике других стран, которые также становятся объектами вмешательства в их суверенитет, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"За четыре года наработан большой содержательный материал, который, очевидно, раскрывает картину происходящего, а также наработан массив предложений по совершенствованию законодательства и международно-правовых актов. Важно, что к опыту работы Совета Федерации на этом направлении и комиссии привлекается все больше внимания извне", - прокомментировал он доклад.

Именно Совет Федерации четыре года назад впервые в истории не только российского, но и мирового парламентаризма обратился к этой теме, напомнил Косачев.