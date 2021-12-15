В США назвали национальным наследием эпизоды "Властелина колец" и "Звездных войн"

Киноленты "Властелин колец: Братство кольца" и "Звездные войны. Эпизод IV: Возвращение джедая" включены в Национальный реестр фильмов, составляющих достояние Америки. Библиотека Конгресса США в этом году включила в этот перечень 25 лент - от трехминутного "Кино о параде братьев Ринглинг" (1902 год) до мультфильма "ВАЛЛ-И" (2008 год).

"Эти фильмы отражают историю нашей культуры и нашу креативность, - пояснила глава библиотеки Карла Хайден. - Они позволяют нам взглянуть на себя по-новому, хотя фильмы и не всегда считались чем-то, что стоит считать наследием". Теперь все три ленты из трилогии Джорджа Лукаса, которые в 1970-1980-х положили начало вселенной "Звездных войн", включены в реестр. "Братство кольца" - первый и пока единственный фильм-достояние по книгам Джона Толкиена.

Также в этом году перечень пополнили "Кошмар на улице Вязов" (1984) с дебютировавшим на большом экране Джонни Деппом и биографическая лента "Селена" с Дженнифер Лопес в главной роли (1997). Несколько отобранных в этом году кинолент в духе времени посвящены проблемам расовой дискриминации, например - "Реквием-29" (1970), "Убийство Фреда Хэмптона" (1971) и "Кто убил Винсента Чина" (1987).

Национальный реестр фильмов был создан в США в 1988 году для сохранения кинематографического наследия страны. С учетом новичков этого года в нем уже 825 кинолент. Реестр пополняют только видео, снятые не менее 10 лет назад, поэтому самый "свежий" в списке - "Борцы за свободу" 2010 года. А самый старый - немая 10-секундная запись "Ньюаркский атлет", снятая на заре кинематографа в 1891 году.