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Рубрика: В мире

В США вынесен приговор мужчине, угрожавшему Пелоси после штурма Капитолия

Нэнси Пелоси. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Нэнси Пелоси. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Нэнси Пелоси. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В США мужчину приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за угрозы спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Как сообщает минюст, Кливленд Мередит был арестован 7 января в гостинице в полутора километрах от Капитолия. При нем обнаружили штурмовую винтовку с оптическим прицелом, около 2,5 тысяч патронов и увеличенные магазины.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Установлено, что мужчина прибыл в Вашингтон вечером 6 января уже после того, как Капитолий уже был очищен от участников беспорядков. На следующий день он отправил родственнику сообщение, в тексте которого содержалась угроза Пелоси. Родственники сообщили об этом ФБР, пишет РИА Новости.

Напомним, 6 января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов.

По данным минюста, по делу о беспорядках в Капитолии уже арестованы более 700 человек почти во всех штатах страны. Свыше 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.

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