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Рубрика: Экономика

В столице запустили сразу десять новых станций подземки

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Впервые в современной истории городской подземки запустили одновременно десять новых станций - они выстроились в ряд на участке Большой кольцевой линии, протянувшись от "Мневников" до "Каховской".

Благодаря этому запуску метро стало ближе для 1,4 миллиона москвичей, а в пешей доступности новые станции получили 450 тысяч горожан. Корреспондент "РГ" прокатился по новой ветке и узнал, почему эти станции не похожи на остальные и как с их помощью экономить больше часа каждый день.

От берега к берегу

В московском метро запустили вагон с видами уральского парка "Таганай"

Приезжаю из Подмосковья на МЦД к Савеловскому вокзалу и спускаюсь на одноименную станцию метро, только не "серой" ветки, а "бирюзовой" под номером 11. Удивительно, но еще каких-то пять лет назад никто не знал ни что такое МЦД, ни Большая кольцевая линия. Ничего этого еще не было, и на Савеловский вокзал можно было приехать только на старенькой пригородной электричке, а дальше спуститься на единственную станцию метро - "Савеловскую" Серпуховско-Тимирязевской линии, построенную еще в СССР.

Теперь же все по-другому, и МЦД, БКЛ воспринимаются так, как будто были всегда. С "Савеловской" еду дальше до "Мневников", этот участок многим уже хорошо знаком. Новый же, только открытый, начинается от "Терехово", и многие пассажиры удивляются, как только поезд въезжает на эту станцию. Дело в том, что участок от "Мневников" до "Давыдково" (смотрите нашу инфографику) выполнен по испанской технологии в двухпутном исполнении. Здесь тоннели копали не два тоннелепроходческих щита, а один, диаметром десять метров. В этом большом тоннеле поезда идут рядом, по соседним путям, как электрички за городом.

Метро стало ближе для 1,4 миллиона москвичей

А станции, соответственно, не островные, с платформой посередине и путями по бокам, а береговые, где в центре пути, а по бокам платформы. В столице прежде таких было единицы - "Александровский сад" и три станции "Студенческая", "Кутузовская" и "Фили" на открытой Филевской линии. Поэтому многие теряются. На самом деле для пассажиров особо ничего не меняется. Единственное, если случайно пропустить свою станцию, то на следующей просто не перейдешь платформу - придется подняться по переходу.

Архитектура в "Терехово" тоже интересная - компания Buromoscow выиграла с ее проектом конкурса. Кругом бетон, на который с помощью технологии цифровой печати нанесены рисунки - в основном силуэты людей. За освещение отвечают светильники в форме колец.

Правда, москвичам, похоже, больше нравится "Давыдково". На ней всегда много пассажиров с телефонами в руках, снимающих стены. Архитектурное решение этой станции - своеобразная дань признательности российским спасателям. Стены украшают художественные барельефы из белого архитектурного бетона, изображающие спасателей, выполняющих разные задачи. На белом фоне необычно смотрится стена посередине станции, разделяющая ее надвое - она ярко-красная.

По барханам

Со следующей станции, "Аминьевской", начинается привычная подземка с островными платформами. На этой станции внимание привлекает потолок: из металлических реек, образующих мягкие волны-барханы. На их вершины помещены "облачка" точечных светильников - вместе это похоже на звездное небо.

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В общем, прокатиться по новой линии стоит хотя бы из эстетических соображений - здесь действительно красиво и комфортно. Отдельно упомяну о поездах "Москва 2020" - это самые современные составы в столичной подземке, и БКЛ обслуживают только они. "Их здесь больше 40, - уточнил мэр столицы Сергей Собянин. - Основные отличия от прежних моделей: по две системы обеззараживания воздуха в каждом вагоне, шире двери, ниже уровень шума, больше USB-зарядок".

Но главная заслуга новых станций, безусловно, в решении транспортных проблем. Некоторые станции БКЛ появились там, где раньше до метро было не добраться пешком. Например, в Терехово, где сейчас на месте бывшей деревни в составе Москвы идет активное строительство. Метро пришло сюда раньше, чем в квартиры въехали новоселы, и это прекрасно - людям не придется чувствовать себя отрезанными от города.

А cтанция "Давыдково" уже весьма востребована. Вот на ней заходит в вагон менеджер ювелирного салона Юлия Калиниченко. Говорит, что живет на Кременчугской улице и раньше ближайшей станцией метро к ее дому была "Кунцевская". "Идти до нее было почти полчаса, а автобус еще надо дождаться на морозе, - объясняет она. - До проспекта Вернадского, где я работаю, ездила минимум с одной пересадкой больше получаса. А теперь - десять минут, и я на месте! Экономлю вагон времени".

И таких, как Юлия, десятки, если не сотни тысяч. Кому-то новые станции экономят каждый день 30 минут, а кому-то и больше часа. Например, от "Проспекта Вернадского" до "Мякинино", где расположен концертный зал "Крокус Сити Холл", теперь можно доехать за 31 минуту вместо 56. От "Говорова" до "Теплого Стана" путь и вовсе стал более чем вдвое короче - 30 минут вместо часа с лишним. Если на одной из этих точек вы живете, а на другой работаете, то каждый день сможете экономить время, которого так не хватает в мегаполисе. Такого эффекта БКЛ достигает за счет того, что имеет много пересадок - линия пересекается с радиальными ветками метро, МЦК и наземными железными дорогами.

Кстати

Замыкая круг

Полностью замкнуть кольцо БКЛ планируется уже в следующем году, а поезда по полному кругу поедут в 2023-м. Сейчас запущено уже 70% Большой кольцевой - остается ввести девять станций, над возведением которых метростроители трудятся каждый день.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Любовь Проценко
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