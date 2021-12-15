В Венгрии выбрали финалистов III Студенческого кубка презентаций молодых русистов

В Будапеште завершился III Студенческий кубок презентаций молодых русистов, сообщает "Русский мир". В финал попали шесть русскоязычных и шесть венгероязычных презентаций, их темы связаны с вакцинацией и внешней политикой России.

В соревновании участвовали студенты Печского, Сегедского и четырех будапештских университетов.

Финальное состязание русистов проходило в онлайн-формате. Участники должны были за десять минут изложить тему более подробно, чем в первом туре.

Профессиональное жюри разработало для знатоков "великого и могучего" специальные темы: от исторического исследования периода правления Елизаветы I до социологической интерпретации протеста против вакцинации через искусствоведческий анализ раннего периода творчества Михаила Врубеля.

В категории русскоязычных презентаций первое место присуждено не было, второе место разделили Эстер Бориссе (Институт общественных наук Университета имени Лоранда Этвеша) за презентацию "Вакцинная дипломатия - как вакцина как символический капитал меняет геополитическое положение России" и Екатерине Сидориной (Будапештский столичный университет) за презентацию "Цифровая инфекция неопределенности: влияние социальных сетей на антивакцинацию в России и Венгрии".

В категории венгероязычных презентаций лучшей оказалась презентация "Характеристика второй карабахской войны" Аннамарии Чокаши (Институт славистики Университета имени Лоранда Этвеша).

Вручение наград победителям состоится 18 декабря в Русском Доме в Будапеште.