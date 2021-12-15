В Витебской области заболеваемость COVID-19 пошла на снижение

Среди наиболее частых симптомов коронавируса - головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание, а также жар и потеря обоняния.

Эпидемиологическая ситуация, связанная с заболеваемостью COVID-19 в Витебской области, свидетельствует о положительной динамике. Об этом доложил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, выступая в среду на совещании актива с участием президента Беларуси.

Представитель регионального руководства доложил, в частности, что заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад, число заболевших сейчас составляет 25 процентов от пика последней волны. Первым компонентом вакцины в области привито 43 процента населения, ожидается, что до конца года их число вырастет до 50 процентов, уточнил Пенин, слова которого приводит БЕЛТА.

Словом, подтвердил чиновник, "больших проблем в данном направлении нет. Правда, в последнее время увеличилось число больных гриппом, а что касается ковида, то в регионе все под контролем". Зато одним из проблемных вопросов он обозначил нехватку финансирования в сфере здравоохранения, что сказывается и на сроках реконструкции областной больницы. Президент оперативно дал поручение не затягивать вопрос с ее ремонтом. "Это не дело. У нас в областных больницах уже проблем практически нет", - отреагировал Лукашенко на затронутую тему.

Обратил внимание Пенин и на накопившиеся вопросы в сфере культуры. Необходимо, уточнил он, обновить и концертную базу "Славянского базара". А вот по образованию и социальному обслуживанию населения особых проблем нет, заверил он.

"Мы всегда говорим, что у нас проблема с кадрами, зарплатами. У вас что, нет этих проблем?" - уточнил свой вопрос Лукашенко. "Зарплату всем хочется больше. Поэтому эта проблема есть. Но, в тоже время сказать, что это одна из главных проблем, - я бы так не сказал", - пояснил позицию местной власти зампред облисполкома.

Затронул президент на встрече с областным активом и вопрос о состоянии и перспективах сельских библиотек, поинтересовавшись, в том числе, уровнем доходов у работников отрасли. Как доложили главе государства, самые низкие зарплаты в библиотеках и в школах искусств. И этот вопрос, по его мнению, следует подробно проработать и принять комплексное решение для всей страны.

С другой стороны, по мнению Лукашенко, отдельно содержать большие библиотеки в сельской местности нецелесообразно. "Надо дать четкие ориентиры, как здесь поступать. Тут правительство должно дать ориентир, выработать систему", - поручил кабинету министров президент.

Он подчеркнул, что необходимо предметно заниматься конкретными вопросами: ценить образованных сотрудников библиотек. "Их на улицу не выбросишь, они нам нужны. Их надо трудоустроить, задействовать, чтобы они пользу приносили", - пояснил свою позицию белорусский руководитель.