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Рубрика: Общество

Поэтические созвездия

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Дом Van Cleef & Arpels посвятил свою новую коллекцию символике созвездий западного Зодиака.

В ней представлено два комплекта украшений: медальоны из золота и редких цветных поделочных камней и полностью золотые медальоны. В этих комплектах по-новому интерпретируется наследие дома 1950-х и 1970-х годов. При этом излюбленная тематика ювелирного дома - природа и астрономия - остается неизменной. На фоне символов стихий возникают образы мифологических животных и персонажей.

Колье с природными камнями
Искусство балета и драгоценностей от Van Cleef & Arpels

Двенадцать длинных колье с поделочными природными камнями - это новая интерпретация ярких подвесок, разработанных Van Cleef & Arpels в 1970-е годы. Каждое, как трехмерное панно, с обеих сторон украшено рельефными декоративными элементами с сочетанием различных текстур золота. На лицевой стороне - образы персонажей на фоне символов соответствующих стихий (огня, воздуха, воды и земли). На обратной стороне - символ знака, его название и числа в календаре.

Личная золотая медаль

Второй комплект из 12 украшений представляет собой современную версию "медалей" из желтого золота, появлявшихся в коллекциях Van Cleef & Arpels с 1950-х годов. На протяжении истории дома они были представлены в разных размерах и формах. Сегодня дом обратился к первым "медалям Zodiac", но теперь они предстают в новом размере - диаметр 21 мм позволяет акцентировать внимание на символах и исключительном качестве самих изделий. Медали выполнены из полированного желтого золота с рельефным двусторонним изображением знаков зодиака и дат.

Немного истории

Как уже упоминалось, знаки Зодиака из желтого золота появлялись в коллекциях Van Cleef & Arpels начиная с 1950-х годов: тогда, в послевоенное время, возник спрос на сравнительно недорогие изящные украшения, которые могли бы быть массово востребованы. Вплоть до 2000-х годов знаки Зодиака изображались на амулетах, браслетах, подвесках, брошах и запонках дома Van Cleef & Arpels.

На рисунке представлены 12 подвесок по знакам гороскопа из архивов Van Cleef & Arpels, около 1990 года.

С 1970-х годов украшения с "Зодиаком" становятся более объемными. Помимо этого, они дополняются декоративными элементами из дерева, бриллиантов, перламутра и цветных поделочных камней. Фигурные и абстрактные изображения знаков гороскопа появляются в самых разных интерпретациях - как в женских, так и в мужских моделях. Они занимают центральное место на подвесках, брелоках, браслетах и даже брошах. Все эти многообразные изделия не утратили своей популярности в 1990-е годы и воссоздаются заново теперь.

Подвеска "Рыбы", 1980 год, коллекция Van Cleef & Arpels.

Чтобы передать ощущение чуда, которое дарит наблюдение за небесными телами и природой, мастера дома уделили особое внимание отбору и обработке камней для длинных колье коллекции Zodiaque: эксперты-геммологи и огранщики работали вместе, чтобы создать яркие и гармоничные композиции. Поделочные камни, установленные в качестве фона в этих изделиях, придают им завершенность и определяют их уникальный характер.

Подвеска "Телец", 1973 год, коллекция Van Cleef & Arpels.

Часовой зодиак

С 2014 года Van Cleef & Arpels обращается к теме Зодиака и в часовом искусстве. В 2018 году дом представил коллекцию часов Zodiaque Lumineux с изображением созвездий и символов на драгоценных циферблатах, индикаторы которых приводятся в движение благодаря работе новаторского механизма: получая толчок энергии, световые элементы циферблата, составляющие созвездие, на несколько секунд загораются.

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