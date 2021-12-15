Владимир Путин оценил реализацию национальных проектов

Задача каждого нацпроекта - добиться решения самых чувствительных проблем людей. В этом главный критерий эффективности общей работы, заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое он провел в среду, 15 декабря, в формате видеоконференции. Борьба с бедностью остается важнейшим приоритетом, для повышения доходов граждан важны все меры, подчеркнул Владимир Путин.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работа по национальным проектам не прекращалась. Более того, есть индикаторы, которые показывают, что динамика, интенсивность здесь даже растут", - оценил президент. Если по итогам первого, 2019 года реализации проектов кассовое освоение расходов по ним слегка запаздывало по сравнению с исполнением федерального бюджета, то сейчас показатели выровнялись, оценил он. На 1 декабря 2019 года федеральный бюджет был исполнен на 78 процентов, а расходы по нацпроектам - на 70. На 1 декабря этого года расходы и федерального бюджета, и по нацпроектам исполнены на 80 процентов.

"Конечно, при всей важности бюджетной дисциплины дело не только в том, насколько интенсивно, планово осваиваются средства, - это, как мы понимаем, только инструмент решения задачи, и он, естественно, должен работать хорошо", - продолжил Путин. Главное - какие получены результаты, насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дают для развития регионов. И такие результаты есть: выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций, с опережением графика идет расселение аварийного жилья. За 10 месяцев этого года в новые квартиры переехали 120 тысяч человек - столько же, сколько за все два предыдущих года, сравнил президент. В январе стартует новая программа расселения, которая охватит жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Средства на эти цели - 45 млрд рублей на два года - заложены в бюджет.

За последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях. Очередь в ясли сократилась вдвое, а в 31 регионе вопрос решен полностью. В начальной школе организовано бесплатное горячее питание, его получают свыше 7 млн детей. Задача ближайших лет - выстроить целостную линейку поддержки семей, где растут дети, - от рождения до окончания школы, напомнил Путин. Поддержкой в рамках соцконтракта охвачено около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. "Борьба с бедностью - это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно, он прямо связан с ответом на демографический вызов", - продолжил президент. Для повышения доходов граждан важно все: и адресная соцподдержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования, считает он. Динамика строительства новых школ будет увеличена, заметил Путин. За три года в 78 регионах введена в эксплуатацию 271 школа, до конца 2024 года запланировано построить 1300. В ближайшие пять лет будет реализована программа капремонта и обновления школ, в нее войдут 7300 зданий.

Обновляется инфраструктура здравоохранения. С 2018 года введены 1750 фельдшерских пунктов и амбулаторий, в регионы поступило свыше тысячи передвижных комплексов - в итоге объемы медпомощи на селе увеличились в два раза, констатировал президент. Переоснащаются детские поликлиники, онкологические и сердечно-сосудистые центры. Путин коснулся и качества жизни в городах, напомнив о задаче до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Уже закрыты 60, до конца года будут ликвидированы еще шесть. Закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в городах, до конца года нужно убрать еще 12.

"Национальные проекты крайне важны для наших граждан. Они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду, социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса", - подчеркнул глава государства, отметив, что принципиальное значение имеет оценка самими людьми перемен, которые несут нацпроекты. А здесь не все так гладко, как бы хотелось, проблемы, к сожалению, сохраняются, отметил он. "Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект, - нужно добиться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. В этом и заключается главный критерий эффективности нашей общей работы", - подчеркнул Путин.

Нужно добиться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей

Как на федеральном уровне, так и в регионах нужна каждодневная вовлеченность всех участников нацпроектов, максимальная ответственность и полная отдача сил, заявил президент и призвал постоянно отслеживать продвижение нацпроектов, анализировать узкие места или отставания, чтобы принимать дополнительные решения исходя из объективной картины с учетом возникающих проблем и трудностей.

Серьезным вызовом для реализации нацпроектов в этом году стал рост цен, он коснулся стройматериалов, и губернаторы все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, задержках строительства и проблемах с подрядчиками, отметил Путин, призвав свести риски к нулю. "Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы", - указал он, еще раз напомнив: речь не о выделенных и освоенных суммах, а о конкретных построенных и отремонтированных объектах. Правительству нужно подготовить четкий алгоритм действий, поручил он и заявил, что важно строго исполнять договоренности по пропорциям Федерации и регионов по финансированию нацпроектов.

Объем ввода жилья по итогам 2021 года должен "приятно удивить", анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин, назвав строительную отрасль одним из драйверов экономики. Кассовое исполнение нацпроектов по строительству жилья, дорог и магистральной инфраструктуры по итогам года составит 99 процентов, сообщил он. Разрешений на строительство в этом году выдано на 43 процента больше, чем в прошлом. Рост стоимости материалов Хуснуллин назвал одним из главных вызовов. Так, металл и битум вырос на 70 процентов, а песок - на 100 процентов. Выслушав доклад, президент призвал создать постоянные механизмы контроля по ценам на стройматериалы, вести прямой диалог, а не просто профилактические беседы.

Президент призвал не затягивать модернизацию первичного звена здравоохранения и попросил премьер-министра взять под контроль и определить приоритеты при распределении средств на нацпроекты - "чтобы не уходить за 2025 год". "Если мы так же, как и в других сферах, что-то растянем, вовремя не сделаем, то потом потребуются дополнительные деньги, чтобы не только достичь нужного нам уровня в сфере эффективной работы первичного звена здравоохранения, но и закрывать дыры, которые за это время возникли", - пояснил он.

Еще Путин потребовал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма, которые дала пандемия. Президент удивился, что по профильному нацпроекту фиксируется исполнение на 83,1 процента, но значительные средства пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры и объектов, а на взносы в уставной капитал "Корпорации Туризм.РФ". "А основные работы выполнены только на 51 процент", - оценил он.

"В целом работа идет довольно слаженно и хорошими темпами", - подвел итоги совещания глава государства. Планы амбициозные, важно закрепить и продолжить позитивные тенденции в экономике, социальной сфере, решении экологических проблем и повышении качества жизни граждан, чтобы добиваться реальных и весомых результатов для каждой семьи и для страны в целом. Путин попросил кабмин держать проблемные темы на постоянном контроле, а также указал регулярно рассматривать ход выполнения нацпроектов на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию.

Кстати

Президент поговорил по телефону с девочкой Таней

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с 13-летней Таней Троценко из Ставропольского края, мечту которой пообещал исполнить в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Таня из города Изобильный сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочке показали Мариинский театр, она посмотрела балет "Лебединое озеро" и пообщалась с артистами.

Владимир Путин предложил школьнице вместе с родителями сходить и на ледовое шоу "Лебединое озеро" в Москве. А также поздравил ее с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и хорошего настроения.