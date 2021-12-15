Власти Польши ужесточили меры борьбы с коронавирусом

В Польше с 15 декабря вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщило польское правительство.

Отмечается, что в стране продолжается борьба с четвертой волной пандемии COVID-19. "Каждый день мы наблюдаем множество новых случаев. Ради нашей общей безопасности необходимо изменить действующие правила", - цитирует ТАСС сообщение.

Теперь рестораны, кинотеатры и театры разрешено заполнять только на 30 процентов (повышение лимита возможно только за чет привитых граждан), есть и пить во время сеансов запрещено. Ночные клубы и дискотеки будут закрыты. Новогодние мероприятия разрешено проводить при участии не более ста человек и с соблюдением эпидемических мер безопасности.

С 20 декабря ученики начальных и средних школ переходят на дистанционное обучение. Путешественники, прибывающие в Польшу не из стран Шенгенской зоны, обязаны сдать тест не ранее чем за 24 часа до въезда. Обязательное тестирование также вводится для лиц, которые проживают вместе с заболевшими коронавирусом.

По последним данным, в Польше COVID-19 заболели свыше 3,8 миллиона человек, умерли более 89 тысяч. С сентября заболеваемость в стране растет. "Омикрон"-штамм в Польше пока не обнаружен.