Вопрос читателям: Где вы едите в поезде?

Минтранс России планирует обязать пассажиров, купивших билеты на нижние полки, уступать места у стола попутчикам с верхних полок. "По требованию проводника поезда дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", - говорится в проекте приказа. На утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед - не более часа. Мы расспросили наших читателей: где вы едите в поезде?

Ирина Иванова, маркетолог, Воронеж:

- Я особенно и не ем в дороге, не сильно хочется. Мне сложно понять людей, которые начинают лопать сразу после отправления поезда, как будто сутки не ели… Вообще я стараюсь брать верхнюю полку, поскольку на нижней всегда проблема: мне хочется лечь, а соседи мало того что сидят в ногах и не думают лезть на свои места, так еще и болтают без конца.

Анна Карпенко, микробиолог, Минск:

- Все зависит от ситуации. Как ученый, могу сравнить четырех человек, оказавшихся в ограниченном пространстве купе, с молекулой углерода или кремния. У каждого своя траектория движения. Поэтому, чтобы избежать конфликтных ситуаций, пассажиры тоже должны стараться не пересекать личные границы друг друга. Это при условии, что они не знакомы. Другое дело, когда едет компания хороших товарищей. Тогда совместный прием пищи - это радость и удовольствие.

Анатолий Белов, пенсионер, Сочи:

- Ездил на поезде сотни раз, в том числе и на верхней полке, и у меня никогда не возникало проблем с приемом пищи. Сейчас по состоянию здоровья стараюсь ездить на нижней полке, но не то что не запрещаю, а даже сам предлагаю пассажиру с верхней полки занять место за столиком, чтобы поесть. Считаю, что культурный человек никогда не допустит конфликта. К счастью, мне почти всегда попадались доброжелательные попутчики, которые не просто уступали место за столиком, но и предлагали угощения.

Инна Яцина, учитель, Минск:

- Езжу обычно в купе на верхних полках. Чтобы никому не мешать, там и ем. Беру с собой орехи, сухофрукты, небольшую бутылочку воды. На несколько часов пути этого вполне достаточно. Если же дорога длиннее, то решаю, где и как поесть, исходя из ситуации. Главное, не создавать проблем другим пассажирам.

Елена Казанцева, менеджер, Екатеринбург:

- Однажды попалась попутчица, которая категорически отказалась уступать место. Пришлось проситься к людям, ехавшим на боковушках. Пока они курили в тамбуре, мы быстро-быстро поели. Когда сама еду на нижней полке, всегда пускаю других, но напрягает, если люди не знают меры. Вот уже хочется растянуться, поваляться, а они пообедали и сидят болтают. Новые правила ничего не изменят. Вот достанутся вам в соседи хамы или беспробудно спящие вахтовики - вы им про тридцать минут будете рассказывать?

Александр Ганюшин, заведующий учебным театром Санкт-Петербургского института кино и телевидения:

- Учитывая конструкции наших поездов, пассажирам, едущим на верхних полках в купе, безусловно, нужно давать место у стола. Сам я, пока был молодым, предпочитал ездить наверху и даже не всегда спускался вниз обедать. Но когда долго едешь, то, конечно, рано или поздно захочешь перекусить. В таких случаях я обычно искал свободные места на боковушках. Ну, а уж если таковых не находилось, то присаживался к столу в купе. Как правило, просить никого не приходилось, попутчики с нижних полок сами предлагали мне свое место.

Татьяна Козел, библиотекарь, Ивье:

- Всегда за столиком, даже если еду на верхней полке. Договориться с пассажирами нижних полок всегда несложно. Даже если на первый взгляд кажется, что сосед по купе несговорчив, всегда можно использовать женское обаяние: улыбнуться, предложить угоститься чаем с печеньем. А потом глядишь - и душевная беседа завяжется.