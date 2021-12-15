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Рубрика: Общество

Врач назвала препятствующие патологическому облысению витамины

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Алопеция - патологическое выпадение волос, приводящее частичному или полному облысению головы, известна людям со времен Древней Греции. Современные медики установили связь здоровья волос и баланса витаминов в организме, а потому для лечения проблемы рекомендуют восполнять дефицит полезных веществ.

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
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- Дефицит витаминов С, А, F, Е, В8, биотина, йода и цинка негативно сказывается на состоянии и внешнем виде волос, провоцирует их выпадение, - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Козлова.

Кроме того, у женщин выпадение волос может быть вызвано возрастными колебаниями гормонального фона или стрессом.

Для того, чтобы понять, как восполнить дефицит полезных веществ, необходимо пройти обследование у врача, который поможет подобрать витаминные комплексы или назначит специальные поливитаминные препараты для красоты волос, ногтей и кожи.

"При приеме таких комплексов важно понимать, что они имеют накопительный эффект. Кроме того, сначала организм восполняет дефицит витаминов, необходимых для выполнения первичных функций, а затем уже можно ожидать косметического эффекта", - отметила эксперт.

При этом следует помнить, что перед приемом препаратов необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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