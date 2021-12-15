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Рубрика: Общество

Врачи и пациенты призывают не снижать тарифы на терапию аутоиммунных заболеваний

Текст: Анастасия Камзолова
Предлагаемые тарифы в рамках ОМС могут сделать лечение иммуновоспалительных заболеваний убыточным для больниц и труднодоступным более чем для 70% взрослых и 80% детей-пациентов. К такому выводу пришли участники прошедшего в "Российской газете" круглого стола "Изменения в Программе государственных гарантий 2022: гарантии или барьеры?". В Минздраве РФ заявили о готовности прислушаться к пациентскому и медицинскому сообществу.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поводом для встречи стала разработанная ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России (ЦЭККМП) модель клинико-статистических групп (КСГ) для генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) и селективных иммунодепрессантов (СИ) на 2022 год.

Единые федеральные КСГ - это группы, объединяющие клинически однородные и схожие по затратам на лечение заболевания. На их базе формируются тарифы на оплату медпомощи в круглосуточном и дневном стационаре.

Суть нововведений касается так называемой "разгруппировки", то есть введения трех уровней тарифов на лечение группами препаратов. Вопросы возникли не к самой концепции "разгруппировки" (подобная практика существует на региональном уровне), а к расчетам тарифов на 2022 год. Их результатом может стать значительное снижение стоимости по всем случаям с применение ГИБП. В подавляющем количестве случаев предлагаемая стоимость тарифов оказалась ниже стоимости лекарственной терапии ГИБП даже без учета других затрат медицинских организаций, связанных с нахождением пациентов в стационарах, оплатой труда персонала и т.д.

По словам сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрия Жулева, есть опасение, что из-за изменений в тарифной политике помощь для большинства тяжелых больных будет ограничена. Речь идет о пациентах с ревматологическими заболеваниями, бронхиальной астмой, системными хроническими заболеваниями кожи, кишечника и др.

Авторы проекта не придерживаются принципа бюджетной нейтральности, считает вице-президент ОООИ "Российская ревматологическая ассоциация "Надежда" Полина Пчельникова. По ее словам, в России зарегистрировано около 70 международных непатентованных названий (МНН) препаратов ГИБП и СИ. Однако в проект вошел только 31 препарат, 22 из которых - ревматологические. Сегодня почти 90% тарифов на терапию с применением ГИБП и СИ профицитные, то есть их стоимость покрывает как стоимость лекарств, так и все остальные затраты на лечение. Но из-за предложенного подхода 88% МНН рискуют стать убыточными.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Это ничто иное, как экономическое регулирование терапии: больницы смогут закупать лишь три "рентабельных" препарата. Результатом станет рост инвалидизации и смертности", - считает Пчельникова.

Беспокойство пациентов разделяют и в профессиональном сообществе. Как рассказала руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, высок риск того, что многие больные дети не получат необходимую помощь. А это значит, что будут перечеркнуты все усилия врачей и траты бюджета.

"Особенно расстраивает, что к самым "дешевым категориям" отнесены дети, - заявила эксперт. - За последние годы мы сделали огромный рывок, начав обеспечивать больных детей инновационными высокоэффективными ГИБП. Начатую терапию прекращать нельзя".

По ее мнению, целесообразно оставить в силе существующие тарифы как минимум на год - с целью дальнейшей проработки проекта с обязательным привлечением профильных главных внештатных специалистов. У Союза педиатров России уже есть конкретные предложения по оптимизации способов оплаты в рамках базовой программы ОМС по группе КСГ "Лечение с применением ГИБП и СИ" у детей - это возможный запуск пилотного проекта, перенос дефицитных тарифов из группы тарифов I уровня в группы тарифов II, III уровней. Для обсуждения этих и других предложений экспертов необходима организация оперативного обсуждения данного вопроса со стороны Минздрава РФ и ФФОМС.

Нововведение может поставить медучреждения перед дилеммой - выполнять свои обязательства перед пациентами или выбирать более профицитные схемы терапии, считает заместитель директора по клинической работе - главный врач ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА РФ, профессор Наталья Ильина.

"У нас есть план на 2022 год, мы даже уже закупили лекарства, но из-за снижения тарифов у нас не останется средств на компенсацию других обязательных статей расходов", - призналась она. Ильина также считает, что для исключения риска "экономического выбора" следует отложить принятие документа и продумать расчет маржинальности тарифов таким образом, чтобы больницы получали одинаковую прибыль при назначении разных препаратов.

Как показывают фармакоэкономические расчеты, использование инновационной терапии не увеличивает нагрузку на бюджет, а наоборот: пациенты не нуждаются в постоянных госпитализациях, не становятся инвалидами, - отметила главный внештатный специалист по клинической фармакологии Дальневосточного федерального округа, профессор ДФУ Екатерина Елисеева.

"Замена существующей терапии ГИБП на препараты прошлого века (гормоны или цитостатики) приведет к достаточно серьезным осложнениям", - предупреждает она.

О том, что принцип разгруппировки КСГ может быть успешным при условии грамотной подготовки и детальном обсуждении с профильными представителями медицинского сообщества, свидетельствует региональный опыт. О нем рассказал профессор кафедры факультетской терапии, эндокринологии аллергологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Минздрава РФ Евгений Бельтюков. Расчеты регионального фонда ОМС учитывали стоимость каждого МНН для лечения бронхиальной астмы, затраты дневного стационара на обследование и сопутствующее лечение и, в итоге, позволили сделать лечение доступным и приблизить к месту жительства пациента.

"На федеральном уровне нужна более детальная разгруппировка для всех МНН таргетной терапии, с учетом мнения практикующих врачей", - считает эксперт.

Участвовавшие в круглом столе представители Минздрава РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ не согласились с "подозрениями в экономическом подходе". По словам заместителя председателя ФФОМС Светланы Кравчук, начиная с 2014 года, КСГ постоянно конкретизируются в зависимости от технологий. И ни один из инновационных препаратов не был исключен из программы госгарантий.

"Цены на лекарства снижаются из года в год, - добавил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек. - Последний пересмотр этих препаратов был в 2016 году. И только сейчас актуализировали определение затратоемкости их по КСГ".

Он предложил участникам круглого стола подготовить свои предложения, а также войти в состав межведомственной группы по финансированию в системе ОМС.

"Во всем мире используют не больше 500-700 КСГ. Мы пошли по варианту их увеличения, и дали право субъектам РФ разгруппировывать их на местах, - сказал помощник министра. - Опыт Свердловской области показал, что это правильный путь. Но если вы видите риски, мы готовы к диалогу. Это не окончательный документ. Все заинтересованы в том, чтобы не осталось разногласий".

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