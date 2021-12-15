ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски

Верховный суд подтвердил необходимость носить маски в магазинах в любой ситуации - даже если их в торговой точке специально не раздают. Это решение приняла судебная коллегия по административным делам.

Вот суть дела. Жительницу Архангельска оштрафовали на 10 тысяч рублей за поход в магазин без маски. Гражданка обиделась и пошла в суд. Проиграв в местных судах, дошла до Верховного суда РФ. Главным был такой аргумент- ей на входе не предложили маску.

"Доводы жалобы о том, что сотрудниками магазина не были предоставлены средства защиты органов дыхания, в связи с чем она не была обязана находиться в помещении магазина в маске, основаны на ошибочном толковании норм, обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствующей ситуации возложена на граждан нормативно-правовым актом, имеющим юридическую силу", - подчеркнул Верховный суд.

Кроме того, суд привел показания свидетелей, которые рассказали, что маску женщине предлагали, но та отказалась.