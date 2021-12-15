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15.12.2021 16:23
Рубрика: Культура

Вышел трейлер фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"

Текст: Сусанна Альперина
Новый фильм Николая Лебедева "Нюрнберг" появится в кинотеатрах 24 ноября 2022 года. Сегодня вышел первый трейлер картины, по которому уже можно понять ее масштабы и значимость.

В релизе компании-дистрибутора, присланном в "РГ", дается краткое описание картины: "Спустя полгода после капитуляции фашистской Германии мир охвачен тревогой и надеждой - договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решают, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг становится местом проведения уникального международного трибунала, за ходом которого следит весь мир.

Среди тех, кто приезжает работать на процессе века, - Игорь Волгин. Он молод, прошел войну, владеет несколькими иностранными языками и служит переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин знакомится с русской девушкой Леной. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь - это единственное, что во все времена спасало человечество".

Актер Сергей Кемпо, который исполняет роль Игоря Волгина, рассказывает о своей роли:

"Нюрнберг" - это первая главная роль в моей жизни. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе ничего более интересного. Мой герой - офицер-переводчик, который после войны попал на Нюрнбергский процесс в составе штаба советской разведки. Его миссия - добывать документы-доказательства для советской стороны обвинения. Но есть и личные обстоятельства - в Нюрнберге он ищет пропавшего без вести брата. То есть личное у него переплетается с долгом, а иногда и входит в противоречие. "Нюрнберг" - это большое зрелищное и захватывающее кино. Это и политический детектив, и психологический шпионский триллер, сцены заседаний суда чередуются с экшн-сценами, где герои попадают под обстрелы, горят в огне, тонут в воде, уходят от погонь. Но есть еще и трогательная история любви, благодаря которой мой герой хочет жить дальше.

Фото: more.tv
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В фильме также снимались Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Бардуков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни, Карстен Нергор, Лаура Бах, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Торстен Крон, Ален Блажевич, Жорж Девдариани и другие.

Приведем слова о картине, репортаж со съемок которой делала "РГ", и слова режиссера Николая Лебедева (он же - соавтор сценария):

"Я не однажды делал фильмы на историческом материале, но "Нюрнберг" стал для меня особенной картиной. Если хотите - вызовом. Мы делаем масштабную, многомерную киноленту про события, которые изменили человеческую историю, ибо в Нюрнберге впервые судили не людей, а целое государство и его преступную идеологию.

Наш фильм, конечно, не будет хроникой судебного заседания или лекцией по истории. В центре повествования - история молодого парня, переводчика, который в годы войны стал солдатом и который волею судеб оказался в гуще событий, связанных с международным военным трибуналом. И мы увидим эти события его глазами, - не только то, что происходило в знаменитом "зале 600", где велись заседания трибунала, но и погони, заговоры, спецоперации, шпионские разоблачения, а главное - любовную историю, без которой невозможен рассказ о любом человеке".

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