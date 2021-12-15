WhatsApp перестал работать на ряде смартфонов по всему миру

Пользователи WhatsApp жалуются на невозможность войти в приложение мессенджера - при попытке открыть его оно аварийно завершает работу.

Как пишет Gizmochina, с проблемами столкнулись владельцы iPhone во всем мире. Речь идет об iPhone 13 и более ранних моделях. Издание отмечает, что сбою подвержены как стабильные сборки WhatsApp, так и бета-версии, причем проблема не связана с обновлением приложения, а исходит, вероятно, от серверов Facebook.

Ошибка затрагивает как обычное пользовательское приложение WhatsApp, так и коммерческое WhatsApp Business. Ситуация осложняется еще и тем, что со сбоем могут столкнуться пользователи как новейшей iOS 15, так и более старых версий операционки. В WhatsApp пока не прокомментировали инцидент.