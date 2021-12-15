За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет

Въехать в Россию в течение ближайших 40 лет не смогут около 400 иностранных граждан, приезжавших в Россию на заработки и набедокуривших тут. Такие данные приводит столичная полиция.

"Что касается несоответствующего поведения мигрантов - драки и другие несанкционированные мероприятия с их стороны - могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в подобном, были приняты меры административного воздействия. Принято решение о нежелательности их пребывания в России, они были депортированы из страны. И въезд в Россию им закрыт на последующие 40 лет. То есть практически они в Россию больше не въедут", - сообщила в среду начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Татьяна Дмитриева.

По данным столичного миграционного управления, в настоящее время в Москве находятся 1 млн 33 тысячи мигрантов. Этот показатель больше на 30 процентов, чем в прошлом году. В то же время данные количественных показателей значительно меньше, чем были 3-4 года назад. По словам, Дмитриевой это, вероятно, говорит о том, что миграционные потоки снижаются, появляются рабочие места в странах исхода иностранных граждан. "Для трудовой деятельности к нам приезжает порядка 82 процентов мигрантов", - цитирует ТАСС Дмитриеву.

Уточняется, что в основном речь идет о приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.