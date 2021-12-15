Захарова назвала издевательством концепцию Киева о референдуме по Донбассу

Попытки Киева решить судьбу ДНР и ЛНР без участия жителей обеих республик или с нарушением их прав можно назвать издевательством. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в случае организации референдума по Донбассу жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную Киеву территорию Украины.

"Появился некий концепт референдума по Донбассу. Это очень интересная конструкция - о ней говорил президент Украины Владимир Зеленский, представители Рады. Вроде бы это должно каким-то образом давать сигнал на выход из тупика? Судьбу Донбасса предлагается решать на всеукраинском уровне, но без участия самих жителей региона. Что тут можно сказать? Двойные стандарты киевского режима - не уверена. Лицемерие - тоже, думаю, неправильное слово. Издевательство - вот это ближе к делу", - сказала дипломат.

Она также напомнила, что украинские власти неоднократно в дискуссиях на международной арене настаивали, что судьбу Украины нельзя решать без участия нее самой.

"А можно тогда ответный вопрос: а судьбу Донбасса можно обсуждать без Донбасса? Киевский режим забывает, что в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, согласование всех аспектов урегулирования должно осуществляться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском как сторонами конфликта. Помимо воли политических деятелей, есть утвержденный ООН Комплекс мер, в котором говорится о диалоге сторон при решении проблем региона", - отметила Захарова.