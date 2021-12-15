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15.12.2021 19:20
Рубрика: В мире

Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ

Текст: Диана Ковалева

Москва не оставит без ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что немецкие власти объявили двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили​​​.

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