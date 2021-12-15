Захарова: РФ не оставит без ответа высылку двух дипломатов из ФРГ

Москва не оставит без ответа высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что немецкие власти объявили двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили​​​.