Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса

Лидер ЛДПР Жириновский сделал седьмую прививку от COVID-19 - об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. "Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз - "КовиВаком" от Центра им. Чумакова", - рассказал он.

Жириновский также отметил, что это классическая вакцина - применены технологии, испытанные десятилетиями. "В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года, - заявил политик. - И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо".

Он призвал подписчиков последовать его примеру и привиться - тех, кто это еще не сделал. Жириновский посетовал, что в России вакцинация все еще недостаточно популярна. "Половина населения России пока не созрела, чтобы вакцинироваться", - с сожалением заметил он.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коллективный иммунитет депутатов к коронавирусу достиг 95%. Этот показатель рассчитывается с учетом не только привившихся, но тех, кто переболел менее года назад. И по уровню иммунитета лидирует именно фракция ЛДПР, где все депутаты имеют антитела к коронавирусу. В "Единой России" - 99%, в "Справедливой России - За правду" - 89%, в КПРФ - 81%, во фракции "Новые люди" - 73%.

Лидер ЛДПР в ходе обсуждения этой информации выразил возмущение в связи с тем, что в ряде фракций не все депутаты прошли вакцинацию.