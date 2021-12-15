Журналист "РГ" стала призером конкурса Минпросвещения "ПРО Образование 2021"

В Москве наградили лучших образовательных журналистов года.

Всероссийский конкурс образовательной журналистики "ПРО Образование 2021" организован Минпросвещения России.

В этом году для участия в конкурсе было подано 827 заявок из 72 регионов России.

В номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование" главный приз получила обозреватель отдела "Российской газеты" Елена Новоселова. Она - один из авторов сайта "Пушкинский конкурс", который сканирует "самочувствие" русского языка в мире и рассказывает о том, как работают учителя русского языка в разных странах.

Лидерами по количеству присланных работ стали Свердловская, Белгородская, Московская области и Москва. Самой популярной оказалась номинация "Лучший материал ПРО учителей".

Призы получили журналисты федеральных и региональных СМИ в 10 номинациях, среди которых "Лучший материал о науке и технологиях в образовании", "Лучший новостной материал ПРО Образование", "Лучшая статья ПРО Образование" и другие.