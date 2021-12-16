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16.12.2021 13:24
Рубрика: Власть

10 регионов России получат миллиард на создание и модернизацию объектов АПК

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров распределит между десятью регионами более одного миллиарда рублей для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции. Все это необходимо для развития сельского хозяйства и поможет успешной работе аграриев", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

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У российских сельхозпроизводителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире, напомнил он мнение президента. "Для того чтобы этот сектор экономики и дальше был современным, конкурентоспособным и эффективным, продолжаем совершенствовать его инфраструктуру", - подчеркнул Мишустин.

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