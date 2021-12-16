10 регионов России получат миллиард на создание и модернизацию объектов АПК

Кабинет министров распределит между десятью регионами более одного миллиарда рублей для возмещения части затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

"Средства позволят обеспечить ввод в эксплуатацию молочных ферм, завершить строительство центров селекции и семеноводства, а также хранилищ сельхозпродукции. Все это необходимо для развития сельского хозяйства и поможет успешной работе аграриев", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

У российских сельхозпроизводителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире, напомнил он мнение президента. "Для того чтобы этот сектор экономики и дальше был современным, конкурентоспособным и эффективным, продолжаем совершенствовать его инфраструктуру", - подчеркнул Мишустин.