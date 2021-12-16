Аэробус А380 снимают с производства

Ближневосточная авиакомпания Emirates в четверг приняла в свой парк лайнер А380, построенный на гамбургском заводе концерна Airbus. Волею судеб этот аэробус стал последним из серии. Концерн прекратил их производство.

Наверное, поэтому не состоялось торжественной церемонии передачи воздушного судна новым владельцам с пробным полетом в Дубай с приглашенными гостями на борту, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Все прошло буднично. Без торжеств, без почетных гостей - пандемия.

Итак, самый вместительный авиалайнер А380 (525 пассажирских мест) снят с производства. Проект этого суперсамолета родился 21 год назад, 16 лет тому состоялся первый пробный полет и всего 14 лет прошло с тех пор, как А380 впервые вышел на свою первую регулярную авиалинию Сингапур - Сидней. И теперь все заканчивается.

Конечно понятно, что одной из причин отказа от А380 и соответственно прекращения производства стала его весьма высокая цена, которая почти не окупается. Что, кстати, стало особенно заметно в нынешнее эпидемическое время. Ведь из-за распространения коронавируса очень многие авиакомпании были вынуждены поставить на прикол большую часть своего авиапарка. И в первую очередь многоместные суда.

Впрочем, находящиеся в распоряжении авиакомпаний А380 все еще летают. К примеру, их по-прежнему эксплуатирует Emirates, которая забрала последний самолет из Гамбурга. Ее шеф Тим Кларк, кстати, не без оснований полагает, что с окончанием пандемии этот лайнер будет вновь востребован.