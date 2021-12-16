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16.12.2021 18:09
Рубрика: В мире

Аэробус А380 снимают с производства

Текст: Юрий Ершов

Ближневосточная авиакомпания Emirates в четверг приняла в свой парк лайнер А380, построенный на гамбургском заводе концерна Airbus. Волею судеб этот аэробус стал последним из серии. Концерн прекратил их производство.

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Наверное, поэтому не состоялось торжественной церемонии передачи воздушного судна новым владельцам с пробным полетом в Дубай с приглашенными гостями на борту, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Все прошло буднично. Без торжеств, без почетных гостей - пандемия.

Итак, самый вместительный авиалайнер А380 (525 пассажирских мест) снят с производства. Проект этого суперсамолета родился 21 год назад, 16 лет тому состоялся первый пробный полет и всего 14 лет прошло с тех пор, как А380 впервые вышел на свою первую регулярную авиалинию Сингапур - Сидней. И теперь все заканчивается.

Конечно понятно, что одной из причин отказа от А380 и соответственно прекращения производства стала его весьма высокая цена, которая почти не окупается. Что, кстати, стало особенно заметно в нынешнее эпидемическое время. Ведь из-за распространения коронавируса очень многие авиакомпании были вынуждены поставить на прикол большую часть своего авиапарка. И в первую очередь многоместные суда.

Впрочем, находящиеся в распоряжении авиакомпаний А380 все еще летают. К примеру, их по-прежнему эксплуатирует Emirates, которая забрала последний самолет из Гамбурга. Ее шеф Тим Кларк, кстати, не без оснований полагает, что с окончанием пандемии этот лайнер будет вновь востребован.

В мире Ближний Восток ОАЭ

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