Альбом с пением редких птиц оказался популярнее группы ABBA и Мэрайи Кэри

Главный хит-парад Австралии ARIA Charts приятно удивил меломанов по всему миру. Пожалуй, впервые в истории, альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в топ-5 и оставил позади многих популярных исполнителей.

Альбом под названием "Songs of Disappearance" состоит из пения 53 самых редких видов птиц Австралии. Голоса птиц, находящихся на грани исчезновения, в течение нескольких лет записывал Дэвид Стюарт. Ради этого он объездил всю страны и забирался в самые отдаленные уголки, уточняет РИА Новости.

Создатели уникального альбома и его детище уже вошли в историю. До сих пор такого рода пластинкам ни разу не удавалась добраться до главного чарта страны и уже тем более попасть в топ-лучших альбомов. Как отмечается, было продано более трех тысяч копий.

Один из создателей "Songs of Disappearance" Энтони Альбрехт до сих пор не может поверить в такой успех. "Совершенно невероятно опередить Майкл Бубле, Мэрайю Кэри и других действительно известных артистов", - поделился он. Но при этом добавил, что всегда знал, что австралийцам не безразлична экологическая обстановка на континенте. И успех альбома лишь подтверждает это.

Авторы "Songs of Disappearance" уже заявили, что все средства, полученные от продажи альбома, они потратят на сохранение птиц Австралии.