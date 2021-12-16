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16.12.2021 13:10
Рубрика: Культура

Альбом с пением редких птиц оказался популярнее группы ABBA и Мэрайи Кэри

Текст: Наталья Лебедева

Главный хит-парад Австралии ARIA Charts приятно удивил меломанов по всему миру. Пожалуй, впервые в истории, альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в топ-5 и оставил позади многих популярных исполнителей.

Фото: iStock
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Альбом под названием "Songs of Disappearance" состоит из пения 53 самых редких видов птиц Австралии. Голоса птиц, находящихся на грани исчезновения, в течение нескольких лет записывал Дэвид Стюарт. Ради этого он объездил всю страны и забирался в самые отдаленные уголки, уточняет РИА Новости.

Создатели уникального альбома и его детище уже вошли в историю. До сих пор такого рода пластинкам ни разу не удавалась добраться до главного чарта страны и уже тем более попасть в топ-лучших альбомов. Как отмечается, было продано более трех тысяч копий.

Один из создателей "Songs of Disappearance" Энтони Альбрехт до сих пор не может поверить в такой успех. "Совершенно невероятно опередить Майкл Бубле, Мэрайю Кэри и других действительно известных артистов", - поделился он. Но при этом добавил, что всегда знал, что австралийцам не безразлична экологическая обстановка на континенте. И успех альбома лишь подтверждает это.

Авторы "Songs of Disappearance" уже заявили, что все средства, полученные от продажи альбома, они потратят на сохранение птиц Австралии.

Новый альбом ABBA Voyage стал N1 благодаря продажам на виниле и CD
Культура Музыка В мире Океания Австралия РГ-Видео

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