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16.12.2021,  
16:22
Текст:  Антон Валагин

Американским амфибиям запретили плавать

Фото: U.S. Department of Defence/Wikimedia.org Фото: U.S. Department of Defence/Wikimedia.org
Фото: U.S. Department of Defence/Wikimedia.org

Корпус морской пехоты США отказался от использования гусеничных амфибий AAV после инцидента 2020 года, в котором погибли девять человек.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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- AAV вернутся к работе лишь при необходимости реагирования на кризис, - заявил Tas&Purpose представитель КМП майор Джим Стренгер. Машины не будут использовать в плановых развертываниях и обучении на воде. При этом на суше использование броневика продолжится. 76 процентов задач AAV выполняет на суше, отметил Стренгер.

Напомним, 30 июля во время учений морской пехоты у острова Сан-Клементе, Каливорния, затонул броневик-амфибия. Погиб водитель и восемь морпехов. В отчете о проведенном расследовании говорится, что десантные машины взвода, где произошло ЧП, находятся " в ужасающем состоянии", а восемь погибших не были обучены покиданию тонущей машины.

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