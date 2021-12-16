Американским амфибиям запретили плавать

Корпус морской пехоты США отказался от использования гусеничных амфибий AAV после инцидента 2020 года, в котором погибли девять человек.

- AAV вернутся к работе лишь при необходимости реагирования на кризис, - заявил Tas&Purpose представитель КМП майор Джим Стренгер. Машины не будут использовать в плановых развертываниях и обучении на воде. При этом на суше использование броневика продолжится. 76 процентов задач AAV выполняет на суше, отметил Стренгер.

Напомним, 30 июля во время учений морской пехоты у острова Сан-Клементе, Каливорния, затонул броневик-амфибия. Погиб водитель и восемь морпехов. В отчете о проведенном расследовании говорится, что десантные машины взвода, где произошло ЧП, находятся " в ужасающем состоянии", а восемь погибших не были обучены покиданию тонущей машины.