Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина

Международная группа ученых во главе с Патриком Вертманном из Цюрихского университета (Швейцария), исследовав находку с помощью радиоуглеродного метода, пришла к выводу: броня была изготовлена в период с 786 по 543 год до нашей эры.

Броня, найденная в могиле 30-летнего мужчины, представляет собой почти целый доспех, сделанный из 5 444 мелких и 140 крупных кожаных чешуек. Общий вес доспеха вместе с шнурами и внутренней подкладкой оценивается в четыре-пять килограммов и по форме напоминает жилет, защищавший верхнюю часть тела воина в области груди, паха и поясницы. По словам ученых, это была еще и чрезвычайно практичная защита: доспех можно было быстро и самостоятельно надеть и, по-видимому, с помощью лямок подгонять под размер тела.

По словам археологов, такой вид доспехов нехарактерен для Китая. Судя по стилю артефакта, он был изготовлен между VI и VIII веками до нашей эры в Неоассирийской империи, которая в то время включала территории нынешних Ирака, Ирана, Сирии, Турции и Египта. Эти доспехи были частью типичного снаряжения всадников Неоассирийской империи.

Экспонат на удивление хорошо сохранился благодаря засушливому климату Северо-Западного Китая. Так хорошо доспехи редко сохраняются до наших дней - известен только один археологический образец кожаного чешуйчатого доспеха, который находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. По словам Вертманна и его коллег, у обоих артефактов есть некоторые стилистические и функциональные сходства, и это позволяет предположить, что они оба из разных воинских частей неоассирийской армии: тот, что из Китая, возможно, снаряжение всадника, а тот, что из Метрополитен-музея, - пехотинца.

Ученые могут лишь только строить догадки, как попал доспех на северо-запад Китая. Возможно, это была защита воина, который служил в ассирийской армии и впоследствии принес доспех домой. Но не исключено, что это была и добыча, захваченная у кого-то другого.

В Китае подобные чешуйчатые доспехи стали типичным элементом снаряжения воина лишь столетия спустя. "Находка является свидетельством передачи военных технологий через Евразийский континент в начале первого тысячелетия до нашей эры", - сказал Вертманн.