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16.12.2021 20:25
Рубрика: В мире

Байден узаконил повышение предела госдолга США до 31,4 трлн долларов

Текст: Екатерина Забродина

Потолок госдолга США вырос еще на 2,5 триллиона долларов - соответствующий закон подписал американский президент Джо Байден. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Ранее законопроект поддержали обе палаты конгресса США. Документ, подписанный Байденом, позволяет увеличивать лимит задолженности до 31,4 триллиона долларов.

За время президентства его предшественника Дональда Трампа госдолг Соединенных Штатов вырос на семь с лишним триллионов. Задолженность федерального правительства перед кредиторами состоит из двух частей - внутриправительственного и публичного.

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