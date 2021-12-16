Балет Большого театра "Щелкунчик" покажут в кино

Все, кто не успели купить билеты на самый новогодний балет Большого "Щелкунчик", смогут посмотреть его в кинотеатрах. Показы пройдут в 60 городах России с 19 по 31 декабря 2021 года.
Фото: Большой театр/TheatreHD
Балет на музыку Петра Чайковского Юрий Григорович поставил в Большом театре в 1966 году в соавторстве с театральным художником Симоном Вирсаладзе. Этот спектакль по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа) давно для многих часть новогоднего волшебства: посмотреть "Щелкунчика" 31 декабря, а потом отправиться к праздничному столу. Как только звучат первые такты музыки, падают на сцену первые снежинки, зрителей окутывает атмосфера праздника, когда все возможно.
В главных партиях - Маргарита Шрайнер, Семен Чудин, Денис Савин.