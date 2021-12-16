Банки не смогут без уведомления клиента ухудшить условия по кэшбеку

Новости

Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года 14:21
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам 13:52
Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон" 13:50
В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили 13:47
Мишустин: Программа соцгазификации улучшит условия в 3 млн частных домов 13:45
Каждый пятый россиянин сталкивался с нелегальным алкоголем 13:45
Лукашенко призвал отстраивать новую Беларусь 13:44
В Подмосковье ввели новые льготы на проезд в общественном транспорте 13:38
Чубайс предрек появление в России ранее не существовавших отраслей 13:36
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву 13:34
СК начал проверку после столкновения самолета с машиной в Шереметьево 13:31
Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 13:48
Рубрика: Экономика

Банки не смогут без уведомления клиента ухудшить условия по кэшбеку

Текст: Анастасия Алексеевских
Банки не могут без уведомления клиента менять условия начисления кэшбека по картам, миль и бонусов. Это следует из письма Роспотребнадзора в Ассоциацию российских банков (есть у "РГ"). В противном случае, по мнению ведомства, клиента вводят в заблуждение. ФАС и защитники прав потребителей согласны с этим.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Клиенты банков смогут выбирать страховщика по кредиту

АРБ ранее обратилась с письмом в Роспотребнадзор с просьбой уточнить позицию ведомства по вопросу изменения условий договоров с клиентами по бонусным программам. Так, банкиры указали, что кредитные организации часто зависят от компаний-третьих лиц (магазинов, авиакомпаний и т.д.) в вопросе начисления бонусов, миль и кэшбека по картам. Банки не всегда могут влиять на содержание данных услуг, уточнили в АРБ: например, поставщик может сократить их объем или изменить содержание. Также кредитные организации не могут гарантировать предоставление кэшбека, бонусов и миль, которые были определены договором вплоть до конца срока действия документа, пояснили банкиры.

Клиенты кредитных организаций часто оставляют жалобы на ухудшение условий по программам кредитных организаций на банковских форумах (например, на banki.ru). Так, например, при слиянии Бинбанка с "Открытием" клиенты первого лишились возможности конвертировать бонусы в рубли, были автоматом переведены на другой тариф. Как следует из сообщения на форуме, проблема была решена после обращения пользователя в колл-центр. В октябре 2019 года клиенты ВТБ массово жаловались на изменения в бонусной программе "Мультибонус". Банк сократил кэшбэк и ввел ограничения по срокам действия бонусов и миль, как утверждали пользователи, "без предупреждения". Хотя в самой кредитной организации заявляли, что разослали всем клиентам СМС-оповещения и опубликовали информацию на своем сайте.

Роспотребнадзор в письме в АРБ отметил, что изменение условий по программам без уведомления клиентов недопустимо. В ФАС поддержали эту позицию.

"Выбор потребителем услуг того или иного банка может основываться в том числе на предлагаемых ими бонусных программах, - подчеркнули в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. - Неполное раскрытие существенных условий таких услуг может приводить к созданию у потребителя ложного представления об их потребительских свойствах".

Такие действия при определенных обстоятельствах могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция и повлечь меры со стороны ФАС, уточнили в ведомстве.

Так, ФАС в 2020 году оштрафовала Азиатско-Тихоокеанский банк за ухудшение условий начисления кэшбэка без уведомления клиентов: банк без уведомлений отменил начисление баллов кэшбэк по ряду категорий покупок, сохранив только начисления по специальным категориям, и повысил минимальную сумму покупок, необходимую для начисления баллов. Райффайзенбанк в том же году получил предписание от ведомства за то, что не сообщал потенциальным клиентам об ограничениях для получения кэшбэка по кредитным и дебетовым картам.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Правила банковских переводов не меняются

"С точки зрения буквы и духа закона изменение условий договора в одностороннем порядке, а особенно без какого-либо уведомления второй стороны - недопустимо, - согласна руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. - Но есть нюансы. По большому счету, бонусы, баллы и другие привилегии - это все-таки не деньги, а выгода. Пока в России не сложилась правоприменительная практика в отношении этой маркетинговой сущности. Тем более, что многие компании (не только банки) в договорах приобретения продуктов, пользование которыми подразумевают начисление баллов, кэшбэка, бонусов, миль, предусмотрительно прописывают пункты о возможности изменения условий начисления поощрительных сущностей в одностороннем порядке. А граждане, к сожалению, из-за низкого уровня правовой грамотности и финансовой осмотрительности, часто подписывают договор, не читая его. И в таких ситуациях подпись в документе в судебных спорах отсекает потребителю возможность добиться возмещения упущенной выгоды. Вместе с тем, на наш взгляд, практика включения таких пунктов не вполне корректна по отношению к потребителю".

Экономика Финансы Банки Правительство Роспотребнадзор Правительство ФАС

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию