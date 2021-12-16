Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву

НАТО несет ответственность за ситуацию, которая сложилась на Украине. Западу пора признать собственную роль в этом кризисе и перестать демонизировать Москву. Такое мнение выразил журналист Тим Блэк в статье, опубликованной в британском издании Spiked.

Как обратил внимание автор, западные СМИ создали образ России, который не соответствует действительности. Они видят злого демиурга, который пытается перекроить мир, и пугают своих читателей якобы существующими планами Москвы захватить Украину. "Западные политики разделяют это мнение. С их точки зрения, Россия - это иррациональная, вечно агрессивная сила, которая тут вмешивается в выборы, а там - в военные действия. А теперь она вознамерилась вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия", - отмечается в статье. "Хуже того, в последние несколько дней западные политики рисовались, отвечая на мнимую российскую угрозу. Министры иностранных дел G7, группы богатых и избалованных государств, заявили, что Россию ждут "серьезные последствия", если она выполнит свое, как считается, яркое желание - вторгнется на Украину", - пишет Блэк.

"Вот, похоже, как беззаботно представляют себе мир западные политики и эксперты: есть хорошие миролюбивые страны Запада, а им противостоит разрушительная и сеющая хаос Россия", - простыми словами объясняет позицию Запада журналист. "Это простодушный "манихейский" подход к геополитике. И он преднамеренно скрывает, какую роль в разжигании напряженности в Восточной Европе сыграл сам Запад", - подчеркивает автор.

"На самом деле Россия здесь не главный игрок и, уж конечно, не агент хаоса. Наоборот, всё, что происходит на Украине и вокруг нее, - это продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО", - выразил уверенность автор статьи. Как напомнил Блэк, с середины 1990-ых альянс решительно расширялся на восток, в него вступили Венгрия, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия и Албания. А обещание принять и Грузию с Украиной Россия восприняла как угрозу. Поэтому одна из основных геополитических целей России - сопротивление экспансии НАТО.

"Именно это стоит за сегодняшними действиями Москвы в отношении Украины, а вовсе не желание оживить Российского медведя или построить новую империю. Она хочет защитить себя и, в случае Украины, Донбасс, живущих там этнических русских", - поясняет журналист.

"Россия отвечает на политические и военные маневры Запада у своих границ. Она защищается, а не нападает. Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее", - резюмировал автор.