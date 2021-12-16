Чавушоглу: Турция и Армения откроют чартерное авиасообщение

Турция и Армения готовятся открыть авиасообщение - чартерное. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. По данным дипломата, его республика рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы по маршруту Стамбул - Ереван - Стамбул. Официальные лица в Ереване эту информацию пока не комментировали.

По словам Чавушоглу, решение может быть принято в ближайшие дни. "Заявки авиакомпаний рассматриваются в минтрансе и в главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - цитирует турецкого министра РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu. Чавушоглу сообщил об этом журналистам "на полях" визита в ОАЭ.

Ранее шеф турецкой дипломатии заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны взаимно назначат спецпредставителей по диалогу. Ереван подтвердил эту инициативу.