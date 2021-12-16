"Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд проката

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" в первый же день проката установил в России новый рекорд в постковидный период.

По данным ЕАИС, в премьерный день, 15 декабря, лента о приключениях Питера Паркера собрала в нашей стране более 239 млн рублей - это наилучший показатель после пандемии. Ранее в этом плане лидировал "Веном 2" с 202 млн рублей за первый день показа. В общем зачете по стартовым сборам "Нет пути домой" уступает только двум последним частям "Мстителей" - "Финалу" (436 млн рублей) и "Войне бесконечности" (274 млн рублей).

Как пишет "Бюллетень Кинопрокатчика", картина с Томом Холландом в главной роли имеет все шансы к концу недели достичь отметки в 1 млрд рублей.