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Доктор Стрэндж и мультивселенная слабоумия

Рецензии
    15.12.2021, 18:59
Текст:   Дмитрий Сосновский
Пожалуй, самая ожидаемая премьера года за время своего затянувшегося путешествия к экранам обросла таким количеством слухов, инсайдов и прочих спекуляций, что успела заранее утомить. Вдобавок бесконечные игры в таинственность в конце концов увенчались тем, что практически весь сюжет, старательно кутавшийся в многоуровневые слои секретности, за несколько недель до проката стал достоянием любопытной общественности. И столь тщательно готовившийся вау-эффект был в немалой степени подпорчен именно чрезмерным усердием в создании ажиотажа. Но и тот факт, что пиарщики заметно перегнули палку во вред всей затее, никак не помешает "Нет пути домой" стать беспрецедентно громким событием.

Как, конечно, не помешает этому и откровенно ревизионистский дух всей ленты - только поспособствует, учитывая известные предпочтения целевой аудитории.

Собственно, смешная нелепость лежит уже в самой завязке, которую студия Sony и не пыталась скрыть, в подробностях расписав её в трейлерах. После того, как коварный Мистерио обвинил бедолагу Питера Паркера в своей смерти, заодно выдав его личность, мир поделился на две части - сторонников дружелюбного соседа и его фанатичных хулителей. Других проблем у человечества, очевидно, не осталось, и от всеобщего помешательства скромному выпускнику и его близким попросту некуда деваться. Удар по репутации ощутимый - даже в колледж не берут, а это, как выясняется, проблема посерьёзнее какого-то там спасения планеты. И решает затюканный пацан обратиться к старшему и могущественному товарищу - Доктору Стрэнджу.

Фото: kinopoisk.ru
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Слегка пококетничав и похамив с неповторимым камбербэтчевым обаянием, высокомерный в общении, но мягкосердечный внутри маг, не выдержав щенячьего взгляда Тома Холланда, соглашается помочь юному горемыке и сделать так, чтобы все забыли о том, что он - Человек-паук. И вместо того чтобы заранее проговорить детали и уточнить последствия мощного и небезопасного для всего сущего заклинания, недалёкий паренёк начинает говорить под руку Стрэнджу уже в процессе, на ходу меняя условия, причём несколько раз и с паузами: "Ой, а пусть вот подружка моя не забудет! Ах да, пускай ещё дружок тоже помнит! Ну и тётка, конечно, любимая, должна быть в курсе". Как нетрудно догадаться, ни к чему хорошему это не приводит: происходит коллапс, открывающий дорогу в их мир существам из параллельных вселенных.

Стало быть, параду суперзлодеев прошлого фанаты Marvel обязаны беспримерной подростковой дури. Но и этим дело не ограничивается: наломав дров в невообразимых масштабах, Питер продолжает лезть поперёд батьки Стрэнджа и учить отца рыбу ловить. Когда им при помощи друзей Паркера не без труда удаётся переловить дезориентированных супостатов, он вдруг заявляет, что отправлять их по домам - неправильно, не по-людски как-то, ведь там чудиков ждёт неминуемая - уже, собственно, случившаяся (не спрашивайте) - смерть.

Мировой баланс подождёт, нужно срочно спасти и перевоспитать толпу опаснейших головорезов со сверхспособностями. Кого волнует, что это грозит летальными исходами не только его близким, но и миллионам других людей, а в чуть более отдалённой перспективе - вообще глобальным катаклизмом. Волнует это, собственно, Стрэнджа, но прогрессивная молодёжь вновь решает, что она самая умная, и отстраняет циничного бумера от благородной спасательной миссии. "Такой уж он человек!" - не без гордости комментирует дама сердца Питера. Довольно быстро они начинают пожинать печальные плоды своего максималистского самоуправства.

Фото: kinopoisk.ru
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Всё бы, наверное, было совсем плохо - и с миссией, и с фильмом вообще, но тут-то наконец и свершается то, о чём так долго говорили марвеловики. Свершается - и спасает и то, и другое. Относиться к этому секрету Полишинеля как к спойлеру всерьёз уже давным-давно трудно, но некоторые до сих пор умудряются делать вид, что не понимают, ради чего это всё затевалось. И, как выясняется, затевалось-таки не зря: заключительный отрезок фильма компенсирует всю навороченную до сих пор глупость. Публика купается в бесстыдном, но с огромной любовью и вниманием организованном фансервисе, остроумными диалогами и умело подобранными деталями её беспардонно бросают из смеховой эйфории в романтичную ностальгическую печаль и обратно. И всё это на фоне эпичной финальной баталии на Статуе Свободы с щитом Капитана Америки в руке.

Быть бы "Нет пути домой" лучшей из возможных главой о приключениях дружелюбного соседа (многие её таковой, впрочем, и сочтут), не будь сюжет так очевидно зависим от угловатого зумерского морализаторства и прочих знаков "новой эпохи", благодаря которой мы вслед за суперагентом-слюнтяем получаем супергероев-инфантилов.

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