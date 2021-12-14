Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд

Картина "Человек-паук: Нет пути домой" установила в России рекорд предпродаж за постковидный период.

По данным ЕАИС, на момент написания этой заметки фильм еще до старта проката собрал в нашей стране более 146 млн рублей, пишет "Бюллетень Кинопрокатчика". Ранее первым по предпремьерной продаже билетов после пандемии был "Веном 2" с показателем в 78,5 млн рублей.

Западные критики уже ознакомились с фильмом, и его рейтинг на Rotten Tomatoes на основе 46 рецензий составляет 100% "свежести". В кинотеатрах лента выходит завтра, 15 декабря.