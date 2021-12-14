Новости

Том Круз отправил 300 тортов коллегам по фильму "Миссия невыполнима" 16:38
Видео: Филипп Киркоров выпустил видеоклип к новым "Ёлкам" 16:28
Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards 16:20
Появился новый тизер второго сезона "Эйфории" 16:19
Видео: Нео отказывается от красной таблетки в "Матрице 4" 16:15

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд

Новости
    14.12.2021, 16:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: sonypictures.ru Фото: sonypictures.ru
Фото: sonypictures.ru

Картина "Человек-паук: Нет пути домой" установила в России рекорд предпродаж за постковидный период.

По данным ЕАИС, на момент написания этой заметки фильм еще до старта проката собрал в нашей стране более 146 млн рублей, пишет "Бюллетень Кинопрокатчика". Ранее первым по предпремьерной продаже билетов после пандемии был "Веном 2" с показателем в 78,5 млн рублей.

Западные критики уже ознакомились с фильмом, и его рейтинг на Rotten Tomatoes на основе 46 рецензий составляет 100% "свежести". В кинотеатрах лента выходит завтра, 15 декабря.

Новости

В России снимают сериал о буднях курьеров во время пандемии 15:51
Западные критики в восторге от нового "Человека-паука" 15:38
Канадский стриминг снял документальный сериал об Александре Петрове 15:07
Вышел трейлер финала проекта "Сказки Пушкина. Для взрослых" 14:31
⧣ США
Фото: youtube.com/ HBO Max
Продолжение "Секса в большом городе" возглавило топ "Амедиатеки" 13:05
Новый фильм серии Kingsman начнут снимать осенью 2022 года 12:57
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Игра в кальмара" возглавила рейтинг сериалов года на Google 13:13
В Сети появился отрывок из фильма-катастрофы "Падение Луны" 10:47
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
⧣ комиксы
Фото: KION
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 13.12.2021
Появился новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном 13.12.2021
Опубликованы смешные дубли со съемок "Венома 2" с Томом Харди 10.12.2021