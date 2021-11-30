В Сеть слили критические спойлеры к "Человеку-пауку: Нет пути домой"

Внимание! Текст содержит спойлеры!

После предпремьерных показов фильма "Человек-паук: Нет пути домой" интернет заполонили спойлеры, некоторые из них весьма критические.

Например, один из самых важных и поворотных моментов в ленте будет связан с гибелью Мэй - тети Питера Паркера. По информации инсайдеров, она умрет от взрыва бомбы Зеленого гоблина и герой Тома Холланда не сможет ее спасти. Судя по всему, часть этой сцены была показана во втором трейлере. Далее:

- Доктор Октавиус будет выступать антагонистом только в первой схватке на мосту, в дальнейшем он будет помогать троице юных друзей.

- Пауки Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра большую часть времени будут представлены в кадре в повседневной одежде и постараются решить проблему разлома мультивселенной с помощью науки, а в свою супергеройскую форму облачатся только в финальной битве на строительных лесах. Все вместе они встретятся благодаря какой-то нелепой и смешной ошибке Нэда.

- ЭмДжей будет спасена именно Пауком Гарфилда, что символично закроет его сюжетную арку из "Высокого напряжения".

- Зеленый Гоблин почти до смерти изобьет Паука Магуайра, но ему на помощь придет версия Холланда.

- Закончится картина на грустной ноте. Заклинание в итоге сработает, и о существовании Питера Паркера забудут все - включая Мстителей и ЭмДжей с Нэдом, которые уедут учиться в колледж в другой город, оставив Человека-паука в одиночестве спасать жителей Нью-Йорка в старом костюме, в котором он начинал свою супергеройскую карьеру.

Не стоит забывать, что эта информация не носит официального характера и может не подтвердиться. Наверняка узнать, как будут развиваться события, можно будет 15 декабря, когда лента выйдет в прокат.