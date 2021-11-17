В трейлере "Нет пути домой" заметили костюм паука Тоби Магуайра

Фанаты продолжают покадрово препарировать второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

И их старания приносят определенные плоды. Так, в одной из сцен ролика главный герой пролетает между строительных лесов. Примечательно в этом моменте, что в маске супергероя вставлены белые линзы - такие как были у стенолаза Тоби Магуайра. У версии Тома Холланда вокруг глаз есть заметная черная окантовка, поэтому поклонники кинокомиксов уже вовсю трубят на весь интернет, что участие в проекте разных поколений спайдерменов подтверждено.

Ранее в Сети появлялись аудиозаписи с репликами Магуайра, также ожидается, что именно он может сказать молодому Холланду культовую фразу про силу и ответственность, которая пока ни разу не звучала в MCU.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована в кинотеатрах на 15 декабря текущего года.