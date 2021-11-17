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В трейлере "Нет пути домой" заметили костюм паука Тоби Магуайра

Новости
    17.11.2021, 17:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фанаты продолжают покадрово препарировать второй трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
В новом "Человеке-пауке" может появиться герой Джеймса Франко

И их старания приносят определенные плоды. Так, в одной из сцен ролика главный герой пролетает между строительных лесов. Примечательно в этом моменте, что в маске супергероя вставлены белые линзы - такие как были у стенолаза Тоби Магуайра. У версии Тома Холланда вокруг глаз есть заметная черная окантовка, поэтому поклонники кинокомиксов уже вовсю трубят на весь интернет, что участие в проекте разных поколений спайдерменов подтверждено.

Ранее в Сети появлялись аудиозаписи с репликами Магуайра, также ожидается, что именно он может сказать молодому Холланду культовую фразу про силу и ответственность, которая пока ни разу не звучала в MCU.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована в кинотеатрах на 15 декабря текущего года.

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