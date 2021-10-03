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В Сеть слили часть диалога Тоби Магуайра из "Нет пути домой"

Новости
    03.10.2021, 14:53
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

До премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" осталось чуть больше двух месяцев, и в интернет продолжают попадать все новые утечки.

Так, в Сеть просочилась аудиозапись, с репликами Тоби Магуайра, якобы со встречи всех трех Пауков.

Энтузиастам удалось восстановить часть их разговора, опираясь на предыдущие слухи.

Фото: WDSSPR
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Тоби Магуайр: "В моем мире Октавиус умер".

Том Холланд: "Это выходит из тебя?"

Тоби Магуайр: "Так у вас обоих есть веб-шутеры?"

Эндрю Гарфилд: "Значит, у тебя паутина типа в крови?"

Никаких официальных подтверждений подлинности этой информации, естественно, нет, поэтому стоит относиться к ней со здоровой долей скепсиса.

Ясность появится, судя по всему, только после премьеры картины, которая намечена на декабрь текущего года.

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