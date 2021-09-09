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Тоби Магуайр в костюме Человека-паука попал на фото

Новости
    09.09.2021, 15:53
Текст:   Богдан Бобров

В то время как Эндрю Гарфилд чуть ли не в каждом интервью всячески отрицает свое участие в съемках фильма "Человек-паук: Нет пути домой", его более взрослый коллега Тоби Магуайр продолжает хранить стоическое молчание.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее в Сеть уже попадали фото, на которых, как предполагается, актер был запечатлен на декоративных лесах. Но те снимки были размытыми и снятыми издалека, к тому же они уже удалены по запросу правообладателей.

В этот раз в интернет просочился кадр, на котором уже можно более отчетливо разобрать черты артиста.

Мнения пользователей разделились - многие считают, что публикация - фейк, другие верят в теорию, что в "Нет пути домой" покажут трех пауков: Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Последний, кстати, в свое время имел все шансы сняться в четвертом сольном фильме. Выход был назначен на 2011 год, но потом Sony решила полностью перезагрузить франшизу. По неснятой картине даже планировалась отдельная игровая адаптация - кадры из ее прототипа также недавно утекли в Сеть.

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