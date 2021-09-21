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Тофер Грейс заявил, что вернется к роли Венома в "Нет пути домой"

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    21.09.2021, 15:54
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер Тофер Грейс, во многом известный благодаря роли Венома в третьем "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, в сессии вопросов и ответов на Reddit прокомментировал возможность своего участия в новом сольнике Питера Паркера "Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
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Артист первым делом подтвердил, что участвует в проекте, затем он кратко пересказал сюжетную завязку картины, обозначенную в трейлере, а после появления Электро и Зеленого гоблина, по его словам, должно произойти следующее: "Мы с Томом Харди выскакиваем и сражаемся друг с другом, и я побеждаю (ну очевидно же!), это как будто даже и не драка - настолько запросто я с ним расправляюсь".

На этом моменте уже становится ясно, что Тофер толсто троллит фанатов ленты, вокруг которой раздут небывалый ажиотаж, но на этом его "инсайд" не заканчивается.

"Не хотелось бы выдавать слишком много, но также задействованы некоторые актеры из оригинального шоу Человека-паука 70-х, кроссовера Аквамена и Бэтмена (Аффлека, а не Китона), а также благодаря Disney призрак Хана Соло из фильма "Скайуокер. Восход" и роботы ЕВА и ВАЛЛ-И. Но это только между нами", - резюмировал актер.

"Человек-паук: Нет пути домой" стартует в прокате в декабре текущего года - было бы забавно, если в фильме на самом деле появился бы персонаж Грейса, которого явно забавляет вся эта шумиха, а все утечки про Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра оказались бы ложными.

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