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Эндрю Гарфилд назвал кадры со съемок "Человека-паука 3" фотошопом

Новости
    14.09.2021, 18:59
Текст:   Богдан Бобров
Фото: instagram.com/ spider.fan.backup Фото: instagram.com/ spider.fan.backup
Фото: instagram.com/ spider.fan.backup

На вечернем шоу Джимми Фэллона актера Эндрю Гарфилда снова стали расспрашивать о его участии в фильме "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото: kinopoisk.ru
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Артист вновь начал кривляться и говорить, что не понимает о чем идет речь.

Но потом все же сообщил, что видел в интернете снимки и считает, что они сделаны в фотошопе.

Гарфилд также сказал, что теперь ему нравится просто быть фанатом, наблюдать за проектом со стороны и критиковать выбор того или иного костюма для стенолаза, а Тома Холланда он считает идеальным Человеком-пауком и Питером Паркером.

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