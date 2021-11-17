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В трейлере "Нет пути домой" нашли намеки на пауков Гарфилда и Магуайра

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    17.11.2021, 10:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii

Во втором трейлере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Sony и Marvel не стали оставлять никаких явных отсылок на участие в проекте Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, исполнявших роль Питера Паркера в предыдущих экранизациях похождений знаменитого стенолаза.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Но это не помешало наиболее внимательным поклонникам кинокомиксов заметить в ролике одну странную деталь.

В конце видео зрителям показывают, что герой Тома Холланда на строительных лесах вынужден биться сразу с тремя злодеями - Электро, Песочным человеком и Ящером.

Мгновение спустя противники прыгают навстречу друг другу, но дальше происходит странное - Ящер резко откидывает голову в сторону, как будто получает удар. По мнению фанатов, есть две версии. Первая ироничная: его бьет человек-невидимка. Вторая: схватка проходит три на три, но Пауков Гарфилда и Магуайра просто "замазали" в трейлере, чтобы сохранить интригу.

Для Marvel ложные кадры в трейлерах - это нормальная практика. Например, в промо картины "Мстители: Война бесконечности" в вакандском сражении на поле боя можно было увидеть Халка, хотя в финальной версии Бэннер бился в специальном костюме, который ему предоставил Тони Старк.

Фото: kinopoisk.ru
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В пользу теории о нескольких супергероях в красно-синих костюмах также говорит то, что на первых слитых кадрах Эндрю Гарфилд как раз находился на похожих строительных лесах.

И еще один момент - в конце ролика ЭмДжей падает с высоты также как Гвен Стейси в "Высоком напряжении", и герой Холланда не может до нее дотянуться. Если в итоге она будет спасена Гарфилдом, это сможет символично закольцевать историю его персонажа.

Сколько на самом деле в фильме людей-пауков можно будет убедиться уже через месяц, 15 декабря, когда лента стартует в прокате.

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