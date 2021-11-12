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Гарфилд впервые публично не стал отрицать участие в "Человеке-пауке 3"

Новости
    12.11.2021, 10:06
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

До премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" осталось чуть больше месяца, а слухи об участии в проекте сразу трех Питеров Паркеров (подкреплённые слитыми кадрами) не дают покоя фанатам.

Один из них пробрался на автограф-сессию мюзикла "Тик-так... БУМ!" с Эндрю Гарфилдом в главной роли и напрямую спросил, появится ли актер в третьем сольнике знаменитого стенолаза.

Примечательно, что артист ответил: "Посмотрим, чувак". Это первый раз, когда он публично не стал отрицать свое участие в масштабном кинополотне Sony и Marvel.

Ранее во всех интервью он высказывался крайне категорически, говоря, что с ним никто даже не связывался по поводу возвращения к знаковой в его карьере роли.

"Посмотреть" картину, чтобы до конца удостовериться в количестве людей-пауков, в российских кинотеатрах можно будет уже 16 декабря.

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